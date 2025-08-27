Peligro Naranja AEMET en estas zonas de Aragón: las torrenciales lluvias y el granizo de gran tamaño hacen saltar todas las alertas

El miércoles 27 de agosto de 2025 se vislumbra como una jornada de considerable inestabilidad atmosférica en la comunidad aragonesa. Los pronósticos de la AEMET apuntan a que el cielo, que amanecerá con intervalos nubosos, se transformará a lo largo del día, dando lugar a un escenario meteorológico complejo y dinámico, marcado por la precipitación y los fenómenos asociados a la convección. Los aragoneses deben prepararse para una jornada que se aleja de la tranquilidad estival y que exigirá precaución.

A medida que avancen las horas, la probabilidad de chubascos y tormentas aumentará considerablemente en la mayor parte del territorio. Sin embargo, la intensidad de estos fenómenos no será uniforme. Se esperan chubascos localmente muy fuertes acompañados de posible granizo de gran tamaño, especialmente en el Pirineo y en el cuadrante noreste de la provincia de Teruel.

Aquí el riesgo de precipitaciones será menor

Según la Agencia Estatal de Meteorología, en el resto de la región la probabilidad de chubascos de intensidad fuerte es elevada, con la única excepción de la comarca del suroeste de Teruel, donde el riesgo de precipitaciones será algo menor.

Este patrón de inestabilidad se manifestará también en un descenso generalizado de las temperaturas. Los valores mínimos experimentarán una disminución notable en la zona de Cinco Villas, mientras que en el resto de la comunidad los cambios serán más ligeros. El descenso de las temperaturas máximas será general, de 31 en Zaragoza, 32 en Teruel y 28 en Huesca. A pesar de que las temperaturas no serán extremas, la sensación térmica se verá influenciada por la alta humedad y los vientos.

El viento, aliado por momentos de las fuertes tormentas

Precisamente, el viento jugará un papel destacado en esta jornada. Por la mañana, se espera que sople flojo y de dirección variable, sin un patrón claro. No obstante, por la tarde, su intensidad aumentará a moderada, adquiriendo una dirección más definida según la zona: del sur en la mitad oriental de Aragón, del norte en la occidental, y del oeste en la zona de Albarracín. Un dato a tener en cuenta es la posibilidad de rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas, un fenómeno que puede ser peligroso y que requerirá atención por parte de la población.

En resumen, el 27 de agosto será un día de transición en Aragón, con un claro cambio en el patrón meteorológico. La jornada estará marcada por la llegada de chubascos intensos, la posibilidad de granizo y tormentas, y un descenso de las temperaturas, todo ello bajo la influencia de vientos cambiantes. Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias ante la posible inestabilidad.