Ya es viral el concurso de pueblo más extraño del país: "Hay que haberse sacado el C1 en hacer el bruto y al menos un grado medio en ser un rústico”

Cascante del Río, un encantador municipio de Teruel, acoge todos los años su peculiar campeonato de lanzamiento de carretilla. Le asignan la categoría de mundial, aunque lo cierto es que solo compiten los más fuertes del pueblo. Pero no son pocos, por lo que este agosto han celebrado ya su decimoquinta edición. Durante el acontecimiento, la pequeña localidad se llena de turistas que no quieren perderse tan curioso evento.

El premio para los ganadores es exquisito embutido de la tierra, que por algo estamos en Aragón, y deben reunir estos requisitos para participar: “Hay que haberse sacado el C1 en hacer el bruto y al menos un grado medio en ser un rústico”, comparte el ‘instagramer’ Daniteku en su reportaje en video sobre el único campeonato de lanzamiento de carretilla en el planeta que ya acumula más de 44 mil me gustas.

“La técnica de lanzamiento es libre”

Al igual que la mayoría de las fiestas de pueblos que tienen lugar en España, el campeonato mundial de lanzamiento de carretilla queda inaugurado tras dos ceremonias que se dejan ver en cualquier celebración de localidades rurales: la traca y la charanga. Sus residentes sacan a relucir sus habilidades musicales, secundados por los verdaderos héroes, los tiradores de carretilla.

No es la primera vez que este municipio de 70 vecinos es viral por el concurso. Hace tres años, durante su desarrollo, uno de los participantes por error lanzó su carretilla a un espectador que se encontraba entre el público.

Un desafortunado suceso que ha obligado al jurado de la competición a “ablandar” la norma, tal y como Daniteku narra en ‘IG’: “las normas son lanzar la carretilla sin pisar la línea blanca, nada de giros sobre el eje que puedan acabar en desgracias. A parte de eso, muchas ganas y fuerza. “La técnica de lanzamiento es libre”, concluye el creador digital.

Por muchos cambios en la normativa que puedan realizarse, lo cierto es que el mismo peso de la carretilla hace más que probables los accidentes como este. “Quería destacar a este hombre que se da un talegazo en el brazo y a mi primo Jorge que casi mata al de al lado”, comenta irónicamente el influencer de más de 7.000 seguidores.

“Esto debería de ser deporte olímpico”, opina un usuario

En esta última edición, el ganador consiguió hacer una distancia de 7,80 metros. Un dato bastante superior al del resto de los participantes. Tras ser nombrado campeón del concurso, el público congregado le hizo un pasillo en su honor.

Este vídeo supera las 44 mil visualizaciones, pero tampoco le faltan comentarios. “Nada de móviles, solo gente disfrutando el momento”, detalla uno de los usuarios. “Esto debería de ser deporte olímpico”, afirma otro. Y es que las fiestas, sus vecinos y sus tradiciones convierten a cualquier pueblo en orgullo nacional. Eso sí, Cascante del Río y su concurso de lanzamiento de carretilla marcan la diferencia.