Pinturas murales de Sijena en Cataluña: “Si no las devuelven, igual hay que ir a la ejecución forzosa"

Las pinturas murales de Sijena tienen que volver a la comunidad aragonesa. Así lo dictamina la última sentencia del Tribunal Supremo, que desestima los recursos extraordinarios del Museo Nacional de Arte de Cataluña y la Generalitat. Un veredicto que condena a los recurrentes al abono de las costas del juicio y acuerda la pérdida de los depósitos realizados.

Así pues, el auto obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a restituir al Monasterio de Villanueva de Sijena, provincia de Huesca, las pinturas murales de allí extraídas. Y ya no hay posibilidad de más recursos tras dos sentencias judiciales favorables al Gobierno aragonés (la de primera instancia y la de la Audiencia Provincial de Huesca).

Esto dice la sentencia definitiva

Para el Alto Tribunal, la solicitud de Aragón es "una acción reivindicatoria para restituir las pinturas murales a su ubicación original", es decir, "la restitución de los bienes originarios del Monasterio de Sijena a la comunidad religiosa constituida en dicho monasterio y propietaria del mismo".

El Supremo incide en que la comunidad aragonesa está en su legitimidad para defender sus intereses, porque "se basa en sus competencias en la protección del patrimonio histórico-artístico" para que el Monasterio de Sijena "recupere sus pinturas murales". "Una acción reivindicatoria para que se declare la propiedad de las pinturas y se acuerde su restitución al monasterio sobre el que se halla constituida la comunidad religiosa propietaria de las mismas", explican.

Precisamente, la propiedad que Sijena tiene sobre las pinturas es otra de las cuestiones que analiza la sentencia. El Supremo recuerda que en fallos anteriores la Justicia ya sentenció que la priora del Monasterio de Valldoreix, Pilar Sanjoaquín, no podía "ostentar la representación de la comunidad religiosa de Sijena de modo que estuviera legitimada para enajenar bienes del citado monasterio".

Pero la sentencia dice más, porque en cualquier caso las pinturas murales no han estado en el mencionado monasterio catalán, sino expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). "Las recurrentes reconocen que el MNAC no ha poseído nunca las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena a título de dueño", detalla la sentencia, que hace referencia a la web del museo, en la que se precisa que es "un depósito".

20 días máximo para su devolución, según la sentencia

Por todo ello, el tribunal da validez al hecho de que el Gobierno de Aragón actúe en defensa de su patrimonio histórico para recuperar las obras de Sijena. Ahora el mango de la sartén lo tiene el MNAC de Barcelona, pues cuenta exactamente con 20 días hábiles para cumplir la sentencia. “Si no lo hacen, igual hay que ir a la ejecución forzosa", ha explicado en ‘El Periódico de Aragón’ Jorge Español, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

Por su lado, el el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho desde Kobe, Japón, durante la visita al Riken Center for Computational Science que "no tenemos voluntad de obstruir la ejecución de la sentencia, pero hay que ver técnicamente cómo se debe ejecutar para no poner en riesgo las pinturas. El MNAC es quien puede advertir de ello".