Princesa Leonor: así es el colegio "gueto" de Zaragoza que premia su fundación en Gerona

El CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza se encumbra con el Premio Princesa de Girona Escuela 2024 por ‘su sólido proyecto transformador impulsando un cambio sistémico en un contexto de gran diversidad social y cultural’ y también por ser ‘un proyecto diferenciador poniendo en el centro la justicia social, equidad e inclusión’, según argumentan desde la Fundación Princesa de Girona.

Así pues, el exitoso centro público de educación infantil y primaria emplazado en la capital aragonesa ha visto valorado el duro trabajo de su cuadro de profesores que, entre otros objetivos, destacan el de elevar las tasas de éxito educativo y las expectativas de sus estudiantes, la reducción de absentismo e, incluso, impactar también en las familias de estos y el barrio en general.

Los datos corroboran la favorable actividad del centro. Por ejemplo, su tasa de absentismo se ha aminorado en gran medida pasando del 40% que tenía en 2004, para llegar al 4% actual. También ha virado de una tasa de éxito educativo del 5% al 70-80%.

Nunca hemos tirado la toalla, dicen desde el centro

La directora del CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza, Rosa Llorente García, ha explicado tras recibir el reconocimiento que “este premio es, sobre todo, para nuestras familias y nuestro alumnado. Son ellos quienes han impulsado el cambio, quienes han creído y crecido con nosotras, convirtiéndose en verdaderos agentes transformadores. Detrás de este reconocimiento hay pasión, compromiso y una firme creencia en la justicia social, la equidad y la inclusión”.

“Nunca hemos tirado la toalla”, ha continuado. “Cada obstáculo ha sido una oportunidad para mejorar, desde la reflexión, la autocrítica y el trabajo en equipo. Nuestra escuela es una familia, y eso es lo más valioso que hemos construido. Gracias por creer en este proyecto y por hacer posible este camino”, finaliza.

Ha pasado de ser un centro gueto a ser una escuela de éxito

Próximamente, representantes de la Fundación Princesa de Girona efectuarán una visita institucional al colegio que, según rezan en su web, “ha pasado de ser un centro gueto a ser una escuela de éxito”. Allí será cuando les entregarán el galardón, una escultura del artista Juan Zamora, Premio Princesa de Girona Arte 2017, que simboliza un libro abierto realizado en bronce con pátina de pizarra.

Una visita oficial al propio CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza que irá acompañada, también, de un plan de formación y experiencias en innovación educativa ofrecido por la Fundación Princesa de Girona.

Otros premios

El Ramiro Soláns no es el primer premio que recibe este colegio público ubicado en el barrio Oliver de Zaragoza . Ya en 2020, consiguieron el Premio Nacional de Aprendizaje Servicio 2020 a la igualdad de género. O también quedó finalista del Premio Europeo de Innovación para la Inclusión, otorgado por European Network of Innovation for Inclusion.

Desde el centro comparten que “la clave del proceso de transformación ha sido la innovación basada en conocimiento que genera impacto en alumnado, familias y entorno. El profesorado se convierte en masa crítica y el alumnado en agente de cambio en una comunidad vinculada emocionalmente”.