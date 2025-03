Reacciones a la nueva canción de Bunbury: “Las chingadas de llorar me gusta pero no siento que supere a las favoritas”

Enrique Bunbury está de estreno en ‘Youtube’. Porque esta es la plataforma que, de nuevo, el cantante zaragozano ha elegido para presentar su segundo single -tal y como hizo con el primero, ‘Para llegar hasta aquí’- de su inminente disco ‘Cuentas pendientes’. El nuevo sencillo se titula “Las chingadas ganas de llorar” y en solo la primera hora ha conseguido más de 13.600 visualizaciones.

El exintegrante de ‘Héroes del silencio’ ha querido así contentar a sus miles de fans a lo largo del mundo con una pincelada de un disco del que existen muchas expectativas: con él busca llegar a la cumbre de su carrera como cantante en solitario. Con “Las Chingadas Ganas de Llorar”, concretamente, su intención es honrar a la fortaleza y el amor inquebrantable en mitad del caos o las dificultades.

La letra de este ‘bolerazo’ no exento de toques de rock es intensa y emotiva, y está acompañada por una base musical inspirada en las raíces del folklore y los ritmos más tradicionales de la lengua española. “Nos salvamos por los pelos/Evitamos todos los naufragios/Rozaremos con la frente el cielo/Con un amor legendario. Dicen que amar es/Hasta la misma muerte/Y que querer es siempre/Como poco hasta el olvido/Colócate en el blanco/Para no errar jamás el tiro/Que seguiré en tus brazos/Cuando todos se hayan ido”, es, por ejemplo, solo una aparte de la desgarradora canción.

Además, su estribillo no se queda atrás: “Resistimos mientras todo alrededor/Se derrumba y aguantamos/Las chingadas ganas de llorar/Y de gritar no podrán separarnos”, canta el intérprete que a partir del verano dará la vuelta al planeta con su nuevo tour ‘El Huracán Ambulante'. Pero, como suele decirse, ‘el público es sabio’ y, hoy día, además pueden reflejar rápidamente sus opiniones en Internet. Estas han sido algunas de las primeras críticas compartidas en ‘Youtube’:

"Esa canción... me traspasó el alma, como solo Bunbury sabe hacerlo. No hay nadie como él. Cuando el amor nos encuentra, nos aferramos con fuerza, resistiendo juntos mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Y aunque las ganas de llorar y gritar nos ahoguen, jamás podrán separarnos. Nuestro amor es un refugio inquebrantable", confiesa uno de los usuarios que, como todos los escritos, halagan al nuevo ‘single’.

Pero hay quien es más crítico, como este otro seguidor: “Las chingadas de llorar sí me gustó pero no siento que supere a alguna otra de las favoritas (...) aún no da ya su máximo en cuanto a metáforas, versos y profundidad pero sí está mejor que muchas otras recientes, cómodas y regulares canciones”.

El 25 de abril es la fecha en la que, por fin, se podrá disfrutar de su nuevo disco. Habrá que ver si, en conjunto, los halagos y ovaciones del público son todavía mayores. Pero, tras ver las buenas reacciones a su segunda canción, es más que probable que así sea.