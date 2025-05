Así es mercazoco, que se celebra hasta el domingo en un palacio del siglo XV en Asturias

¿Buscas un plan para hacer de aquí al domingo en Asturias?, ¿no te apetece darte tutes en el coche y prefieres una opción más cerca?, ¿conoces el mercazoco?, pues presta atención porque desde hoy jueves hasta el domingo se celebra en Oviedo este mercado tradicional que cumple diez años y que tiene un encanto muy especial.

Ubicado en el Palacio de Rúa XV, un lugar emblemático donde los haya, enfrente de la catedral de Oviedo, acoge en su interior esta cita que además este año ha ampliado calendario y dura cuatro días.

Pero, ¿qué vas a encontrar en Mercazoco?, pues nada que ver con la idea que tengas de un mercado o mercadillo, esto es otro concepto. Aquí se entremezclan con muchísimo gusto, los puestos de moda, artesanía, comida, bebida, con actuaciones en el interior, concretamente en el jardín, donde podrás tomarte un vermú o una cerveza disfrutando de la magia de ese palacio y de esta cita comercial a la que acuden cuarenta expositores de Asturias y también del resto de España.

La entrada es gratuita y se aceptan animales, que tiene su propia zona de refresco y chuches, y además el domingo, con motivo de la celebración del día de la madre hay un vermú especial, que contará con actuación en el jardín y se celebrará un bingo en el que se van a sortear un montón de cosas diferentes precisamente pensando en regalar a las madres: masajes relajantes, bonos para ir a un spa...

Adentrarse en este palacio es una auténtica experiencia, porque eso es lo que busca precisamente este mercado, y solo se puede visitar su jardín durante la celebración de este evento, que ya se ha convertido en una de las citas comerciales más tradicionales de la región. Es un plan perfecto para hacer en familia, ya que para los más pequeños se han diseñado un montón de talleres y actividades para que puedan disfrutar de Mercazoco.

Aquí vas a encontrar un montón de experiencias y productos que no sueles ver en el día a día, por eso es una maravilla entrar a este lugar. Artesanos haciendo maravillas con sus manos, ropa de segunda mano, comida elaborada con mimo, dulces, un bar con muchísimo encanto y la música, que aportan un escenario mágico a este mercado que es mucho más que una cita comercial.

No te lo pierdas porque desde hoy está abierto en Oviedo en horario de once de la mañana hasta las nueve de la noche el domingo. Además, cada cien euros de compra que hagas se hacen sorteos de bonos. ¿Te lo vas a perder?, no deberías, planazo para estos días.