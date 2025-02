La bocatería asturiana que más resacas ha salvado con su bocata de albóndigas caseras que lleva 37 años en carta

Si alguna vez has salido por Oviedo de marcha seguro que has terminado allí. Se trata de una bocatería histórica y clásica y de esas que ya casi no quedan, porque lejos de las invenciones de los locales más modernos, que crecen como setas por todas las ciudades, aquí siguen apostando por los bocatas de toda la vida, con buen pan y sobre todo con un relleno riquísimo.

Las opciones son muchas, pero no te puedes perder la joya de la corona que es el bocata de albóndigas. Ojo, que son albóndigas con sabor a las que hace tu madre, caseras y con una salsina que te quita todos los males. Si hay una bocatería que ha salvado de las resacas a miles de asturianos esa es sin duda Entre Pan, en el Oviedo antiguo.

Treinta y siete años llevan abiertos en la capital asturiana y encima se acompañan con patatas fritas naturales, nada de congelados. Otra de sus especialidades son el de carne gobernada, picadillo o filete de ternera al Cabrales.

Lo bueno de esta bocatería es que te salva la noche, porque se encuentra en la calle San Antonio, justo en la zona de copas de la capital asturiana. De todas formas es una buena opción para cualquier día, ya que un buen bocata apetece casi cualquier día y puede convertirse en un lujo si están bien hecho.

Se trata de un local pequeño pero que siempre está limpio, sirven rápido y los trabajadores son muy agradables. Qué más se le puede pedir a un buen bocata, porque aún no hemos comentado que tiene un tamaño enorme y que los precios rondan los cinco euros. ¿Vas a ir a casa con hambre sin haber probado uno de estos? Imposible.

El mejor bocata de albóndigas de Asturias te está esperando. No te lo pierdas. Además también tienen hamburguesas y perritos.