Los cinco pueblos más navideños de Asturias ideales para ir con niños

Se acerca la Navidad y todo el mundo busca planes que se salgan de lo de siempre para disfrutarlas más aún. En Asturias casi no hay sitio que no luzca ya con sus encendidos navideños, pero más allá del encanto, que lo tienen, las luces y los adornos que se han colocado en Gijón , Oviedo y Avilés, hay pueblitos pequeños con un encanto especial y que no deberías perderte si tienes la oportunidad de ir.

Aquí va una lista de recomendaciones de los que están considerados los pueblos más bonitos de Asturias en Navidad.

Aciera, en Quirós. Es sin duda uno de los pueblos que más viven la Navidad de toda Asturias. Es una auténtica maravilla para todos los sentidos disfrutar de sus hórreos con luces, sus casitas tradicionales que lucen engalanadas, elfos, jardines cuidados con hasta el más mínimo detalle... En este pueblo, donde viven menos de cuarenta personas, es tradición hacer el encendido navideño ya en Navidad y se ha convertido en una fiesta, ya no solo para los que viven en el pueblo, que también, pero miles de personas suelen estar allí cuando comienza este espectáculo.

Aciera, que ya es bonito de por sí, se convierte en un pueblo de postal durante estas fiestas. Este pueblos está a 50 kilómetros de Oviedo por la A-63. Si tienes niños no dudes en ir a disfrutar con ellos del encendido porque es maravilloso. Además se ha señalizado una ruta por el pueblo con los enclaves más "navideños" que no te puedes perder.

Vioño, en Gozón. Los vecinos de este pueblín han querido que todo el mundo lo quiera tanto como ellos y han aprovechado la Navidad para darlo a conocer, llenándolo de luces de colores. Vioño es una localidad preciosa y típica asturiana. Las parcelas están llenas de motivos decorativos, con renos, papa noeles, elfos, carros de luces. Además, aquí se encuentra la casa de Papa Noel, una auténtica pasada... ni en Laponia tiene un hogar tan bonito.

La Piñera, en Gozón. Al ladito de Vioño. Los vecinos se han puesto manos a la obra creando motivos navideños y han engalanado sus casas con borlas, luces, carritos tirados por renos... En realidad si se coge la carretera de Avilés en dirección a Gozón se pueden ver un montón de aldeas y casitas que parece que te transportan a un pueblo de la Alsacia. Todos los árboles de La Piñera se han engalanado con luces, las entradas de las casas, las fincas... Hay que verlo, merece la pena.

Bueño, en Ribera de Arriba. Es el pueblo con más hórreos de Asturias y ya es precioso de por sí, sin necesidad de más ornamentos, pero la Navidad y sus luces, sus bolas doradas, rojas, plateadas y azules, los espumillones y el buen gusto de los vecinos de la localidad elevan la belleza de Bueño.

Es una auténtica maravilla ver todos sus hórreos vestidos de Navidad y encima está a tiro de piedra de Oviedo, a poco más de diez minutos. La magia de mezclar la tradición asturiana con la belleza navideña es de cuento de hadas.

Santianes del agua, en Ribadesella. Los vecinos llevan años trabajando duro para confeccionar una decoración navideña tradicional y diferente, además todos los años se coloca en la plaza del pueblo un cascanueces gigante hecho artesanalmente, al igual que un enorme árbol de Navidad. Merece la pena ir a verlo, otro pueblín que gana muchos decorado de Navidad.