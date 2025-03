Desastre cultural: quema una de las paneras más antigua de Asturias, se construyó en 1651

Día negro para Asturias. Ha quemado la que era una de las panera más antigua de Asturias, ubicada en Cangas del Narcea, concretamente en Regla de Cibea, donde se levantó en el año 1651.

Se desconocen las causas del incendio, pero el caso es que no queda nada de la panera, que pertenecía a la casa rectora de esta localidad y que estaba abandonada, como ocurre con miles y miles de casas de la zona rural asturiana. Los pueblos se están muriendo, el abandono es evidente y las consecuencias son estas.

Fueron los vecinos de la zona los que dieron parte a los bomberos, alertando de las llamas en la panera. La asociación "Tous pa tous", denunciaba el suceso en las redes sociales, preguntándose "¿Y ahora qué". La quema de ese elemento singular y que es la esencia más pura de la cultura asturiana, ha consternado a toda la comunidad, y ha dejado en evidencia que faltan políticas encaminadas a la puesta en valor del patrimonio cultural en la zona rural.

Y es que aunque hay ayudas para la mejora y rehabilitación de hórreos y paneras, no son suficientes y muchas terminan cayéndose con el paso del tiempo, porque cada vez vive menos gente en el medio rural, porque falta empleo y oportunidades de negocio, porque faltan servicios y porque mantener estas construcciones en pie requiere de tiempo y de dinero, una inversión que en muchas ocasiones la gente no puede hacer, ya que se trata de inversiones importantes.

Esta panera estaba vinculada a la casa rectoral y era muy singular. De hecho se sabe que fue traslada al lugar en el que estaba ahora, pero se desconoce desde dónde.

Los colectivos proteccionistas del patrimonio cultural asturiano solicitan que este suceso no caiga en saco roto y que es necesario replantearse las políticas en torno a estas construcciones tan singulares y típicas de Asturias. Cada vez que un hórreo o panera se cae o se quema, algo se muere en el alma de Asturias, porque se trata de símbolos de la cultura tradicional.

Aunque no se sabe el porqué del fuego, lo que sí que es cierto, es que la panera estaba abandonada, las hiedras subían por los pellogos he invadían las construcción, por es no es de extrañar que haya ocurrido lo que ha pasado.

L a panera fue una construcción que comenzó a generalizarse a finales del siglo XVIII y sobre todo en el XIX y XX. "Ardió como una pira, sacrificada por la incuria y la ignorancia. Hoy, el patrimonio cultural de Cangas del Narcea y, en concreto, del Río Cibea es bastante más pobre. Teníamos una rareza, un elemento singular, y nos hemos quedado sin él. ¿Y ahora qué? ¿Servirá esto para algo? ¿Servirá para tomarnos nuestro patrimonio más en serio? Día muy triste", dicen desde la Asociación "Tous pa tous".