«Humanizar la Medicina es tratarnos como lo que somos»

«Mírame a los ojos» es un libro compuesto de un total de doce entrevistas cercanas y profundas realizadas a diferentes profesionales de la salud, a través de las cuales se puede conocer cómo es y cómo funciona nuestro sistema sanitario y, sobre todo, por qué es tan importante humanizar lo y volver a la esencia.

Como periodistas, ¿qué les llevó a escribir este libro?

-Ernesto Sáenz de Buruaga: Cuando el Círculo de la Sanidad nos pidió que escribiéramos un libro sobre Medicina pensé que no tenía ni idea de Medicina pero que sí soy paciente, sé contar historias y que tengo muchos médicos amigos con los que hablo del tema y me cuentan cosas que no me cuadran. Lo más importante es que los que son buenos médicos saben tratar a la gente como personas, porque nos quejamos mucho de cuando vamos a consulta y no nos escuchan y están en el ordenador, y si tienen que darnos una mala noticia lo hacen de mala manera, o no entendemos lo que nos dicen... Por eso pensé en hablar de la humanización de la Medicina, que está tan de moda.

-¿Por qué «Mírame a los ojos»?

-E.S.B.: El título es este para que la gente mire a los ojos. Para aquellas personas del mundo de la Sanidad que lo hacen y saben cogernos de la mano cuando lo necesitamos.

-El libro está formado por entrevistas a diferentes profesionales del sistema sanitario. ¿Cómo los eligieron?

-Luis del Val: Procurando ir por todos los estamentos, es decir, desde el gran especialista hasta el médico rural desconocido en esas zonas perdidas de España, con una densidad por habitante por kilómetro cuadrado que es menor que la de Laponia. Hemos intentado hacer una representación del espectro en el que se mueve la Medicina.

-E.S.B.: Y, sobre todo, porque es gente para nosotros muy especial, médicos a los que no les falta lo que nosotros decimos que les falta a los médicos, y de mucho nivel personal, humano e intelectual.

-Entre ellas incluyen una con el ex presidente Aznar...

-E.S.B.: Pedimos entrevista a tres ex presidentes –González, Zapatero y Aznar– para tener uno de cada lado. Aznar nos la dio cuando tuvo tiempo y los otros dos no podían hasta después de mayo pero no podíamos esperar tanto y pensamos en quitar a Aznar, pero nos pareció una falta de educación y para lo que queríamos nos valía porque queríamos a alguien que hubiera estado en la máxima decisión de la Sanidad, que nos explicara qué siente cuando ha tenido a un paciente enfermo (a Aznar se le había muerto su padre después de un mes en el hospital) y qué pasa con los presupuestos de la Sanidad, porque oímos que es muy buena pero todos se quejan de que no hay dinero suficiente. Y nos dio algún titular: por ejemplo, que es imposible que la Dependencia se vaya a resolver con dinero, porque si se llevara hasta el final no habría sistema económico que lo pudiera soportar. No dice ya Sanidad pública, sino sistema económico del país.

-¿Qué significa realmente «humanizar la Sanidad» y por qué es necesario?

-E.S.B.: Porque todos con los que hablamos nos lo dicen y se están creando cátedras en Medicina. Es tratar al paciente como te gustaría que te trataran a ti. Los médicos se han dado cuenta, cuando han sido pacientes, de que no tienen despachos suficientes donde poder reunirse con los enfermos para darles un diagnóstico de cáncer y tienen que hacerlo en el pasillo. O de la importancia de empatizar con el paciente. Dexeus nos contó una anécdota de cuando se murió una de sus pacientes, que fue su marido con un diario y leyó una parte en la que decía: «Debo estar muy mal, el doctor Dexeus ya no se atreve a entrar e la habitación». Y era verdad. Y desde ese día asegura que cambió su percepción y su forma de actuar. Humanizar la Medicina es tratarnos como lo que somos.

-L.D.V.: En los pueblos preguntas qué tal es el médico y te responden: «Muy bueno, nos conoce a todos por el nombre». Esos es humanización».