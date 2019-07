Las barbas del vecino portugués

Bajan revueltas las aguas en la Sanidad portuguesa ante la falta de recursos, de personal, y por el hecho de tener unos médicos asfixiados que dicen «basta» de políticas y políticos que piden mucho, dan poco y quieren cada día el milagro de los panes y los peces.

No es cosa de ahora. Viene de antiguo. Llevan ya este año 72.000 horas de huelga para denunciar una situación de sobrecarga, pasillos atestados, listas de espera sin fin. Las cirugías atrasadas se han duplicado. Las caídas de pacientes son habituales. Faltan obstretas, especialistas, anestesistas... Dice Efe que podrían cerrar urgencias de maternidades. «Expresso» habla de «colapso inminente», aunque el gobierno hace como el que no quiere ver: no hay problema con la Sanidad pública.

Estamos en España lejos de la situación del vecino país, aunque ya sabemos todos lo que sucede «cuando las barbas del vecino ves pelar».