Esta es la razón por la que los ibicencos apenas viajan a Menorca y viceversa

Pese a que Ibiza y Menorca comparten territorio balear, clima mediterráneo y una distancia aérea de apenas 200 kilómetros, los viajes entre ambas islas siguen siendo escasos, especialmente fuera de la temporada turística. ¿La razón? Una conexión aérea insuficiente que complica —y encarece— lo que podría ser un sencillo desplazamiento de isla a isla.

Durante los meses de verano, es cierto que existe una ruta directa entre Ibiza y Menorca, operada por aerolíneas como Air Nostrum bajo el paraguas del Grupo Iberia. Sin embargo, esta conexión estacional apenas cubre los meses más intensos de julio, agosto y parte de septiembre, cuando el tráfico turístico justifica su viabilidad comercial.

Fuera de ese corto margen de tiempo, las personas que quieren viajar entre Ibiza y Menorca deben hacerlo obligatoriamente haciendo escala en Mallorca, lo que multiplica la duración del trayecto y, en muchos casos, también su coste.

Un viaje de casi cuatro horas

Lo que podría ser un vuelo de 40 minutos, se convierte así en un viaje que puede superar las tres o incluso cuatro horas, dependiendo de los horarios y la coordinación entre vuelos. A pesar de que Iberia ofrece estas conexiones con escala en un mismo billete, lo que garantiza la continuidad del trayecto y cierto respaldo en caso de retrasos, el resultado sigue sin ser atractivo para muchos residentes.

“No es que los ibicencos no quieran ir a Menorca, es que el viaje no compensa, ni por tiempo ni por precio”, comenta Joan P., residente en Ibiza y habitual viajero a Palma, pero no a la isla menorquina. Esta es una queja compartida por muchos ciudadanos de las Pitiusas que, a pesar de su cercanía geográfica con Menorca, admiten conocer mejor Barcelona, Valencia o incluso Madrid que la otra isla hermana.

Sin posibilidad de una escapada rápida

Además, el problema se agrava fuera de la temporada alta, cuando incluso las frecuencias con Mallorca se reducen y las esperas para hacer la conexión se alargan. El transbordo en Son Sant Joan puede requerir largas horas de espera o incluso una pernoctación si no hay vuelos enlazados el mismo día, algo que desincentiva cualquier intento de escapada rápida a Menorca, tanto por ocio como por motivos personales o profesionales.

Aviones de Iberia en la T-4 del aeropuerto de Barajas larazon

En el caso de los vuelos de Iberia Regional-Air Nostrum, las rutas interinsulares con escala suelen rondar entre los 100 y 150 euros ida y vuelta, un precio que muchos residentes consideran elevado en comparación con la duración del trayecto.

A esto se suma la percepción de que la ruta no está pensada para residentes, sino para cubrir un mapa de conexiones mínimas que, en la práctica, no solucionan las necesidades reales de movilidad entre islas.

Sin una red sólida de transportes

Baleares tiene cuatro islas que conforman una misma comunidad autónoma y con el mar y el aire como únicas vías de conexión rápida, pero sin una red de transportes que garantice fluidez, continuidad y precios razonables durante todo el año.

Mientras tanto, las autoridades han reclamado en varias ocasiones la mejora de las rutas interinsulares y una mayor implicación del Gobierno central y de las aerolíneas en la vertebración del territorio balear. Sin embargo, por ahora, volar de Ibiza a Menorca fuera de temporada sigue siendo un recorrido que pocos están dispuestos a asumir.