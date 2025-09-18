La Guardia Civil detiene en Mallorca a un hombre que llevaba una bolsa "llena a reventar" de drogas

La pasada semana una unidad de seguridad ciudadana que recorría el centro urbano de Sant Antoni de Portmany decidió parar un vehículo tras observar una infracción de circulación de carácter menor. Lo que empezó como una actuación rutinaria se convirtió en una de las mayores incautaciones de drogas de los últimos meses en la isla cuando el nerviosismo desmesurado del conductor llevó a los agentes a registrar el coche y descubrir en el maletero una bolsa repleta de estupefacientes.

El registro exhaustivo del turismo reveló un arsenal de sustancias valorado en decenas de miles de euros: algo más de cinco kilogramos de ketamina en polvo, más de cinco mil pastillas rosas de éxtasis y mil cuatrocientos veinte gramos de MDMA, todo dispuesto para su distribución. Además, los guardias civiles incautaron dos mil trescientos veinte euros en efectivo, dos teléfonos móviles y el propio vehículo utilizado para el transporte, elementos que la investigación considera vinculados directamente al tráfico de drogas.

El arrestado, un varón de treinta años y nacionalidad holandesa, fue trasladado de inmediato a dependencias de la Guardia Civil y posteriormente puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza. La rapidez con la que se ejecutó la medida cautelar refleja la gravedad del delito contra la salud pública que se le atribuye y la cantidad de sustancias intervenidas, calificadas de peligrosas por su pureza y potencial de distribución masiva en zonas de ocio del municipio.

Un simple alto que desarticuló una operación internacional

Fuentes de la investigación apuntan a que el detenido podría formar parte de una red de tráfico internacional que aprovecha la temporada turística para introducir grandes partidas de droga sintética en Baleares, aprovechando el intenso flujo de visitantes y la demanda de entornos festivos como Sant Antoni. La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones tras el análisis de los teléfonos intervenidos y el cruce de datos de vigilancias previas en puertos y aeropuertos de la isla.

La incautación ha sido celebrada por las autoridades locales como un golpe contundente al narcotráfico en una zona especialmente sensibilizada por el consumo recreativo, aunque también ha encendido las alarmas sobre la facilidad con la que se pueden movilizar grandes cantidades de droga con apenas un control de tráfico de por medio. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha reiterado su petición de reforzar la presencia policial durante los meses de mayor afluencia turística y de intensificar la colaboración entre cuerpos para detectar redes similares antes de que la mercancía llegue a las calles.