Polémica en redes por una red de pesca con especies atrapadas en una reserva marina de Mallorca

Un vídeo grabado en la reserva marina de la isla del Toro, en el litoral del municipio de Calvià (Mallorca), ha desatado una oleada de comentarios en redes sociales. En las imágenes, compartidas por una cuenta especializada en submarinismo (@underwater_gang), se aprecia una red de pesca parcialmente repleta de peces vivos, y algunos ejemplares muertos, en pleno entorno protegido.

El contenido, difundido con el lema “traición en el océano”, ha tenido un fuerte eco entre usuarios y colectivos ecologistas, que no han dudado en cargar contra lo que consideran una práctica poco ética en una zona que debería ser, según dicen, “refugio y no trampa” para la fauna marina.

Miles de visualizaciones en redes

El vídeo ha alcanzado miles de visualizaciones en pocas horas y ha provocado un intenso debate sobre el uso de artes tradicionales de pesca dentro de áreas naturales especialmente sensibles.

Una manta atrapada en el interior de la red en la reserva marina de El Toro Instagram

Lo que más ha indignado a los internautas es ver cómo los peces -muchos de ellos aparentemente vivos- permanecen atrapados en una red sumergida sin que nadie los recoja de inmediato. Algunos usuarios, llevados por la frustración, han llegado incluso a sugerir que se destruyan estas redes, lo que ha encendido aún más los ánimos entre defensores de la pesca artesanal.

Una técnica tradicional

Se trata de una red de tipo moruna, que consiste en una técnica de pesca tradicional y selectiva que, según expertos consultados, permite capturar peces sin causarles un daño inmediato.

Su diseño en forma de laberinto hace que los animales queden atrapados vivos, lo que permite a los pescadores profesionales identificar y liberar especies protegidas. Aun así, el vídeo muestra también un túnido muerto que, según algunos buceadores, llevaba varios días en el fondo, lo que ha alimentado las críticas sobre el tiempo que transcurre entre las revisiones de estas redes.

La muerte de especies en peligro

Luis Delgado, responsable de la cuenta que publicó el vídeo, asegura no estar en contra de la pesca legal, pero sí cuestiona los plazos de recogida. “Lo que me preocupa es que parece que no se recoge el pescado cada dos días, como establece la normativa, y eso puede provocar la muerte de especies en peligro”, ha dicho. “Además, estamos hablando de una zona que, por su biodiversidad, debería cuidarse con especial atención”.

La reserva marina de El Toro fue creada en 2004 con el objetivo de proteger la fauna marina en esta franja costera del suroeste de Mallorca. Desde entonces, su riqueza natural no ha dejado de crecer, atrayendo tanto a biólogos como a aficionados al submarinismo. Las excursiones guiadas en estas aguas cristalinas se han convertido en una de las actividades turísticas más populares de la zona.

Sin embargo, el equilibrio entre conservación, pesca profesional y turismo de naturaleza no siempre es fácil de mantener. Las imágenes virales de esta semana han reabierto un viejo debate: ¿puede coexistir la actividad pesquera con la protección activa del medio marino en áreas tan frágiles como una reserva natural?