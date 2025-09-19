Cae “El Buque”, el narco que controlaba el tráfico de drogas en Canarias

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ha logrado la desarticulación de una poderosa organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Canarias. El operativo culminó con la detención de 18 personas, entre ellas José A. C., de 38 años, conocido como “José el del Buque”, considerado por los investigadores como el “señor de la droga de Canarias”.

La operación, desarrollada en Las Palmas de Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura, permitió la incautación de 14 inmuebles, 38 vehículos de alta gama y 24 embarcaciones, evidenciando el enorme poder económico de la red. José A. C. era un objetivo prioritario para las autoridades europeas, por su capacidad de control territorial y logístico en el tráfico de estupefacientes en el archipiélago.

La investigación, denominada Lazos de sangre-Bucarte, reveló una estructura criminal compleja, basada en vínculos familiares y de amistad que garantizaban lealtad y silencio. El líder, de apariencia física imponente y con formación en artes marciales mixtas, había logrado evadir investigaciones previas, manteniéndose en la sombra durante años.

Las pesquisas se consolidaron tras dos intervenciones marítimas clave. En noviembre de 2024, se interceptó una lancha que arrojó 100 kilos de cocaína al mar, con un cargamento estimado de una tonelada. En febrero, se recuperaron 100 kilos de hachís de un envío que superaba las dos toneladas.

La organización operaba con tecnología de comunicación avanzada, incluyendo mensajería encriptada y teléfonos satelitales. Además, habían diseñado estrategias de rescate de cargamentos en el Puerto de Gran Canaria, utilizando propulsores submarinos y lanchas rápidas para escapar de las autoridades.

La operación contó con el apoyo de agencias internacionales, como la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, la DEA estadounidense, Europol, el MAOC-N de Lisboa y el CITCO. Las autoridades no descartan nuevas detenciones, mientras se rastrean los vínculos internacionales de la red.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, confirmó que José A. C. se entregó voluntariamente ante la presión policial, decretándose su prisión provisional. La operación representa un golpe contundente contra una organización considerada central en el tráfico de estupefacientes en el Archipiélago Canario.