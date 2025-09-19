Un simple control en el puerto de Tenerife acabó con un hallazgo inesperado

Lo que parecía un control rutinario en el puerto capitalino terminó en una de las incautaciones más relevantes de los últimos meses en Canarias. Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil de la UDAIFF detuvieron a un hombre que intentaba desembarcar en Tenerife con 90,5 kilos de cocaína escondidos bajo el maletero de su vehículo.

El coche, un turismo de gran tamaño, acababa de llegar a bordo de un buque procedente de Gran Canaria. Durante la inspección, los agentes detectaron algo más revelador que cualquier escáner, y fue el nerviosismo del conductor y sus respuestas incoherentes. Esa mezcla de gestos y palabras desencajadas llevó a revisar el interior del vehículo.

La sospecha se confirmó poco después. Bajo el suelo del maletero aparecieron varios paquetes que, tras el correspondiente test de drogas, resultaron ser cocaína. La mercancía incautada alcanza los 90,5 kilos, un alijo que, según fuentes policiales, hubiera supuesto un importante golpe económico en el mercado negro.

El conductor fue detenido de inmediato y, junto a las diligencias abiertas, ya ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial.

En este caso, no fueron grandes radares ni complejas operaciones de inteligencia las que destaparon el alijo, sino la observación directa. "Muchas veces es el detalle humano el que marca la diferencia", apuntan fuentes policiales consultadas. El gesto tembloroso de un conductor y unas respuestas que no cuadraban resultaron más reveladoras que cualquier aparato.

El detenido se enfrenta ahora a un presunto delito contra la salud pública, penado con hasta nueve años de cárcel. La investigación continúa abierta para esclarecer si se trata de un transporte aislado o de una pieza más dentro de una red mayor de narcotráfico.