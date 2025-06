Clavijo acusa al Estado de abandono ante la crisis migratoria en Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su profunda preocupación por la falta de respuestas efectivas del Estado ante la creciente crisis migratoria que vive el Archipiélago. En una declaración contundente, lamentó que “unos y otros se siguen echando las culpas en Madrid”, mientras los menores migrantes permanecen en las islas sin ser trasladados, y la ley de atención a menores extranjeros no acompañados continúa sin aplicarse.

“Los menores siguen sin salir, la ley sigue sin aplicarse, y ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que reprenda al Gobierno de España por su inacción”, afirmó Clavijo. El nacionalista denunció que incluso en el caso de los solicitantes de asilo, el Estado continúa “poniendo excusas” y “sin hacer nada”, dejando a Canarias “sola” frente a un desafío que considera estructural.

Actualmente, más de 5.600 menores migrantes se encuentran bajo tutela en Canarias, una cifra que ha desbordado los recursos del sistema de acogida del archipiélago. Clavijo advirtió que, si el próximo verano se repite el volumen de llegadas registrado en 2024, cuando más de 40.000 migrantes arribaron por vía marítima, muchos en embarcaciones precarias, la situación será “insostenible”.

Aunque la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció tras el trágico naufragio de una patera en El Hierro que se aplicaría “de manera inmediata” el plan de contingencia migratoria extraordinaria, Clavijo señaló no tener constancia de su puesta en marcha efectiva. Este plan contempla la reubicación de menores en otras comunidades autónomas en un plazo máximo de 15 días, algo que, según el presidente canario, aún no ha sucedido. “La hoja de ruta marcaba que en julio comenzarían los traslados de menores a otras comunidades, pero eso depende exclusivamente del Estado. Y hasta hoy, no hay señales claras de que se esté cumpliendo”, denunció.

En su intervención, Clavijo también reclamó una mayor implicación de la Unión Europea. A su juicio, es indispensable que Bruselas promueva acciones de cooperación y desarrollo en los países africanos de origen, como una medida estructural para frenar la migración irregular. “Nadie se lanza al mar en una patera si no huye de algo dramático”, recordó. Además, pidió el despliegue efectivo de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, para reforzar la vigilancia y la seguridad en el Atlántico.

La situación migratoria en Canarias ha generado un creciente malestar político y social, alimentado por la sensación de aislamiento institucional. A pesar de las reiteradas peticiones del Ejecutivo canario, la falta de coordinación entre administraciones y la lentitud en la respuesta del Gobierno central siguen siendo señaladas como los principales obstáculos.

El Archipiélago, como frontera sur de Europa, ha sido tradicionalmente uno de los principales puntos de entrada de la migración africana hacia el continente. Sin embargo, el récord de llegadas registrado en los últimos años, unido al colapso de los sistemas de acogida y tutela, ha pues en sobreaviso las autoridades locales, que reclaman una estrategia integral, solidaria y compartida a nivel nacional y europeo. “Gestionar esta situación requiere madurez política y visión de Estado. No podemos seguir actuando como si este fuera solo un problema de Canarias”, concluyó Clavijo.