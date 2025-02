Clavijo defiende una condonación de la deuda justa: "No vamos a pagar la fiesta de otros"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado que la condonación de la deuda debe de aplicarse con "criterio de igualdad". En su discurso, subrayó que el Archipiélago canario es una de las comunidades autónomas menos endeudas, lo que ha sido posible gracias a un esfuerzo consciente por parte de las Islas. Según el nacionalista, "no es justo que el territorio insular tenga que asumir las consecuencias de las decisiones económicas de otras autonomías. "No vamos a pagar la fiesta de otros", aseveró el de Coalición Canaria.

El presidente recalco que, para evitar la deuda, Canarias ha tenido que "priorizar el ahorro y limitar los recursos disponibles para los servicios públicos esenciales", lo que ha afectado a la calidad de vida de los canarios. Este esfuerzo, aunque necesario para mantener la sostenibilidad económica, "ha tenido un impacto negativo en los servicios básicos del Archipiélago", algo que considera "injusto" en el contexto de la condonación de deuda.

En el contexto de la reunión prevista con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente regional ha aseverado que, si se lleva a cabo una condonación, debe ser tratada en un "plano de igualdad" para todos los ciudadanos, sin que se aplique un reparto porcentual, ya que comunidades como Canarias, que "han sido responsables en su gestión, no deberían asumir una deuda ajena".

"No creemos que sea justo. Si el Estado quiere asumir parte de esa deuda, me parece bien, pero no que eso suponga que en Canarias pasemos a estar más endeudados porque otros no han hecho la tarea", indicó el presidente regional.

Financiación garantizada para el reparto de los menores migrantes

Para la derivación de los menores migrantes a otras comunidades autónomas, el presidente de Canarias ha expresado su confianza en que la reunión prevista podría garantizar la financiación necesaria para abordar la cuestión. "Una vez garantizada la financiación, se evaluará si es factible implementar el decreto ley. Nuestros servicios jurídico insisten en que es posible, por lo que entonces ya quedaría la reunión con los grupos políticos para cerrar el texto y aquellas mejorar que ellos quieran introducir para llevarlo a convalidación en Consejo de Ministros o en el Congreso", señaló Clavijo.

El presidente canario ha afirmado que está totalmente enfocado en lograr el reparto extraordinario de menores migrantes no acompañados, considerando esta como su principal "meta". Subrayó que una vez alcanzada, los siguientes pasos para consolidar la medida se tomarán "en su momento". Clavijo destacó que, por el momento, "todos los esfuerzos se concentran en aliviar la presión sobre los servicios de la comunidad autónoma y garantizar que los jóvenes reciban atención digna, en conformidad con los derechos internacionales".

"Una vez logrado, el Gobierno tendrá un año por delante para continuar trabajando en su implementación", explicó Clavijo, quien reiteró la importancia de modificar el artículo 35 de la ley y crear un "sistema automático que sea aplicable a todas las comunidades autónomas", ya que, como indicó, "hoy le toca a Canarias, pero mañana podría ser Andalucía, Baleares o Valencia".

Por ello, busca establecer un "mecanismo de solidaridad entre territorios" que quede reflejado en la ley, evitando que dependa de la voluntad política del gobierno de turno en cada comunidad autónoma.