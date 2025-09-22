Estabilizado el conato de incendio en Gran Canaria tras la explosión de una bombona

El conato de incendio declarado a última hora del domingo 21 de septiembre en la zona de El Ingenio, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), quedó estabilizado durante la madrugada del lunes gracias al despliegue de los equipos de emergencias insulares. Según confirmó el Cabildo de Gran Canaria, el origen de las llamas se encuentra en la deflagración de una bombona en una vivienda de tipología artesana, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente hacia la vegetación del barranco.

Las primeras llamas comenzaron en el interior de la casa y luego el fuego saltó de inmediato al cañaveral y al palmeral de la zona baja del barranco, generando columnas de humo visibles desde distintos puntos del municipio. La rápida propagación obligó a activar un operativo de urgencia para frenar la extensión del incendio.

Como medida preventiva, unas 40 personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas, entre ellas tres con movilidad reducida. Las autoridades también contemplaron la evacuación de hasta 50 vecinos de las inmediaciones, según fueron avanzando los trabajos. En total, el área afectada osciló entre 500 y 1.000 metros cuadrados de vegetación.

En la estabilización intervinieron brigadas del área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, el Consorcio de Emergencias y la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana. En las primeras horas, un helicóptero realizó descargas de agua sobre el palmeral, mientras más de medio centenar de efectivos trabajaban por tierra en labores de contención y enfriamiento. Tras una noche de intensas labores, el Cabildo confirmó en la madrugada del lunes que el incendio estaba estabilizado, aunque durante la mañana continuaban las tareas de vigilancia para evitar reactivaciones.

Este conato se produce en plena alerta por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en Canarias, decretada por la Dirección General de Emergencias. Durante el fin de semana, la isla registró valores inusuales de calor para septiembre, acompañados de calima y viento, lo que incrementa el peligro de que pequeños incidentes puedan derivar en incendios de mayor envergadura. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió que estas condiciones se mantendrían a comienzos de la semana.