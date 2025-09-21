La madre de Jay Slater, el chico que hallaron muerto en Tenerife el verano pasado, narra sus últimas horas

El caso de Jay Slater, el joven británico de 19 años que murió en Tenerife tras desaparecer en junio de 2024, sigue marcando a su familia más de un año después. Su madre, Debbie Duncan, ha relatado en una entrevista con The Sunday Times el dolor que aún arrastra y cómo le atormenta imaginar los últimos momentos de su hijo. “Me entristece porque debió de estar tan asustado cuando se dio cuenta de que no podía volver atrás. Tan asustado”, confesó entre lágrimas.



Más allá de la tragedia, Debbie recuerda la crueldad añadida de los rumores y teorías conspirativas que se difundieron en redes sociales mientras ella buscaba a su hijo. “Mi hijo fue completamente deshumanizado. Todo lo que se dijo estaba mal. Solo era un chico joven que amaba la vida, que fue a Tenerife con sus amigos para pasarlo bien. En algún momento la gente perdió de vista eso”, denuncia.

Sus últimas horas

En la entrevista recuerdan las últimas horas de Jay, que había viajado a Tenerife con amigos para asistir a un festival de música electrónica. Tras la fiesta, el joven compartía su ubicación en el camino hacia su Airbnb en Masca, pero de repente a las 08:00 de la mañana realizó varias llamadas a sus amigos ya desde la montaña; su última llamada fue a las 08:50, cuando informó estar perdido, con sed y con una herida en la pierna antes de que su teléfono se quedara sin batería.

La madre asegura que todavía hoy recibe mensajes que insisten en que Jay está vivo o que su muerte fue fingida para quedarse con el dinero recaudado en una campaña solidaria. Debbie lo desmiente con rotundidad: enterró a su hijo en agosto de 2024 y ahora lucha por limpiar su memoria. “Quiero recuperar el recuerdo de quién era de verdad”, afirmó.

El acoso en internet, los bulos y hasta vídeos falsos de supuestas torturas hicieron aún más insoportable su duelo. “Hay personas muy crueles ahí fuera”, lamentó Debbie, que asegura que la presión mediática y las redes sociales convirtieron su dolor en un espectáculo. “He perdido a mi hijo, mi vida nunca volverá a ser la misma, y esto lo hizo todo mucho peor”, declaró a The Sunday Times.

Ahora, mientras la cadena inglesa Channel 4 prepara un documental titulado The Disappearance of Jay Slater, Debbie espera que se imponga la verdad y que la historia de su hijo no quede asociada a rumores sin fundamento. “Jay cometió un error, pero nadie más estuvo implicado en su muerte. Fue un accidente. Solo quiero que lo recuerden como lo que era: un chico alegre, sociable y lleno de vida”, concluyó.