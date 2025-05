Este es el apodo que puede molestarte si visitas Canarias desde la Península

En el habla cotidiana de los canarios, pocas palabras generan tanta carga simbólica como "godo". Aunque en su origen histórico el término aludía a los pueblos germánicos que participaron en la caída del Imperio romano y fundaron reinos en la península Ibérica, su uso en Canarias hoy día se aleja del contexto medieval para adquirir una dimensión social y cultural profundamente arraigada.

En el archipiélago, “godo” se utiliza habitualmente para referirse a los españoles peninsulares. No obstante, esta designación no es simplemente geográfica. Según el uso y el tono, puede adquirir tintes despectivos, especialmente cuando se refiere a quienes, desde la perspectiva insular, no se integran a las costumbres locales. Frases como “ese godo no entiende nuestras costumbres” reflejan una percepción de distancia cultural entre la Península y las Islas, un eco que todavía resuena de épocas de colonización y centralismo político.

Sin embargo, el término no siempre tiene connotaciones negativas. En contextos de cercanía o familiaridad, también puede emplearse de forma neutral o incluso afectuosa. Así, “godo” se convierte en un espejo que refleja las complejidades de la identidad canaria y su relación histórica con el resto de España.

Otras expresiones canarias

El idioma, como forma de expresión cultural, también guarda otros tesoros en el habla canaria. Palabras como "pelete"(“frío intenso”), "tolete" (usado para referirse tanto al órgano masculino como a una persona simple), "fisco" o "pisco" (pequeña cantidad), y "choso"(casa), forman parte de un dialecto con fuerte personalidad, que bebe tanto del español peninsular como del influjo latinoamericano y africano.

Estas expresiones, junto con el característico uso del "ustedes" en lugar del “vosotros”, muestran cómo el habla canaria es un ejemplo vivo de mestizaje lingüístico y adaptación cultural.