"O te giras o nos ahogamos": la frase que marcó el rescate heroico de un camarero de Tenerife para salvar a tres turistas

El pasado sábado, el litoral tinerfeño vivió uno de esos días trágicos y que hacía tiempo no se recuerdan en la isla, cuando un violento golpe de mar sorprendió a un grupo de turistas en el muelle de Puerto de la Cruz, en Tenerife. La embestida del oleaje arrastró a varias personas al agua y causó la muerte de una mujer de nacionalidad holandesa, pasajera de un crucero y que contemplaba las olas desde el espigón. Los servicios de emergencia confirmaron además nueve heridos, tres en estado grave, en un balance que estremeció a la isla.

En medio del caos emergió un héroe llamado Pedro Lópz, un joven camarero del bar 'La Fragata', situado junto al muelle. Se despojó de la ropa y se lanzó sin titubeos para auxiliar a quienes luchaban por mantenerse a flote. En una entrevista con Cope Canarias, relató su impulso primero y su determinación después. "No dudé ni un momento, desde que me quité la ropa me tiré al agua", afirmó, satisfecho porque tres personas conservaron la vida.

Pedro es marino profesional retirado y conocía bien la trampa que suponen las rocas y la estructura del muelle cuando el mar rompe con fuerza. Durante el rescate mantuvo la sangre fría y contuvo el pánico de quienes le escuchaban. "O te giras y te saco o no te giras y nos ahogamos los tres", recuerda. Uno de los auxiliados regresó al día siguiente al local para agradecerle el gesto, un detalle que el propio trabajador compartió con emoción.

Según su versión, el acceso al espigón no estaba cerrado pese al mal estado del litoral aunque al mismo tiempo reconoce que el golpe de mar fue "inesperado" pues "vinieron dos olas fuertes y después se quedó quieto". Por eso, pide prudencia y asegura que la gente se "confía mucho" al acersarse al océano cuando "no hay necesidad de arriesgarse tanto por una siemple foto".

El suceso se produjo en torno a las 16:00 horas, cuando una serie de olas sorprendió a un grupo que observaba el litoral desde el borde del muelle. La mujer fallecida no logró superar una parada cardiorrespiratoria pese a las maniobras de reanimación, mientras el resto de afectados fue atendido y evacuado a distintos centros sanitarios. Las imágenes del momento, difundidas por televisiones y redes, evidencian la potencia del mar en un área muy concurrida por turistas.

La jornada dejó además otros incidentes en la isla bajo prealerta por fenómenos costeros. En la playa de Roque de las Bodegas, en Taganana, varias personas resultaron heridas por otra acometida del oleaje. Horas antes, en el sur, apareció un hombre sin vida en la zona de El Cabezo.