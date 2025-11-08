Un muerto y nueve heridos, tres de ellos graves, por un golpe del mar en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

Recursos de emergencias han intervenido en la tarde de este sábado en el muelle de Puerto de La Cruz (Tenerife) después de que varias personas cayesen al agua tras sufrir un golpe de mar, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 112 Canarias (Cecoes 112).

Tras el incidente, una mujer ha fallecido y nueve personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave. Todas ellas han sido trasladadas a diferentes centros sanitarios, según informan a Europa Press fuentes del Cecoes 122. Hasta el lugar se han desplazado diferentes efectivos de emergencia y cuerpos de seguridad.

