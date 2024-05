Castilla-La Mancha aprueba las 'tarjetas monedero' de Cruz Roja para que las familias vulnerables puedan comprar alimentos básicos

La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, ha adelantado a Europa Press que Castilla-La Mancha va a recibir 2,3 millones del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para implantar las conocidas 'tarjetas monedero' para comprar alimentos básicos destinadas a familias vulnerables con niños menores de 18 años a su cargo.

Hasta un total de 2.300 familias se encuentran en situación de pobreza en la región, de manera que a través de este proyecto social podrán obtener alimentos y productos de primera necesidad en los diferentes supermercados y comercios incluidos en el programa.

Por el momento, los supermercados adheridos a esta iniciativa social son: Alcampo, Eroski-Caprabo y Carrefour, que cuentan con un total de 43 establecimientos en la región castellanomanchega.

"Somos conscientes de que en 919 municipios hay muchas superficies de supermercados que no están implantados. Nuestro trabajo ahora es ir intentando ampliar el número de supermercados que van a participar de cara a 2025 y que estén lo más cercanos posible al punto de residencia de las personas beneficiarias", recoge Guadalupe Martín.

Por encargo del Gobierno central, Cruz Roja será quien emita estas tarjetas que se irá recargando en función de los miembros de la unidad familiar, que entre sus integrantes ha de tener a menores de 18 años y estar en intervención social.

"Los equipos de Servicios Sociales de toda nuestra red básica de Atención Primaria tienen que estudiar la situación familiar, los ingresos que tienen y ver su situación real, para valorar si este es el instrumento adecuado o pueden recibir otras prestaciones, porque hay muchas más", apunta la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales.

Las cadenas de alimentación ya han firmado la adhesión porque la implantación de las 'tarjetas monedero' estaba prevista para el mes de abril, sin embargo aún no ha comenzado y por tanto el Gobierno regional no tiene datos de cuántas familias beneficiarias hay por cada provincia.

"Hemos desarrollado un manual junto a Cruz Roja para que todos los equipos de Atención Primaria tengan criterios uniformes a la hora de adjudicar una tarjeta a una familia que pueda estar en estado de necesidad. Nosotros estamos en disposición de, en el momento que nos digan, empezar a hacer propuestas", ha aseverado Guadalupe Martín.

"Somos conscientes de que hay algunas en situación de pobreza que no van a poder acceder a la tarjeta monedero, porque o no todos los miembros de la unidad familiar residen en el mismo domicilio o porque no tienen hijos menores de 18 años. Para esos casos, los equipos de Servicios Sociales valorarán que otra prestación les es más idónea", ha indicado la viceconsejera.

"En Castilla-La Mancha tenemos muchos comercios en pueblos pequeños y tendremos que ver si están en condiciones de participar o no en el programa. Ahí también pedimos la máxima flexibilidad", ha concluido Guadalupe Martín.