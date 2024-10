Page sobre el nuevo acuerdo de Sánchez con Bildu: "Si se quitaran la mordaza y pidieran perdón sería suficiente"

El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez sigue su proceso de negociación con motivo de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, en este caso ha llegado a un nuevo acuerdo con EH Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana conocida comúnmente como 'Ley Mordaza' donde destacan los cambios en las faltas de respeto y prohibición de las pelotas de goma durante las manifestaciones y revueltas.

En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado este jueves sobre este nuevo acuerdo del Gobierno con Bildu afirmando que si el partido político vasco "se quitara la mordaza" y pidiera perdón "sería suficiente".

"Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas ya sería suficiente", ha declarado el presidente castellanomanchegos a preguntas de los medios después de 'Acelera by Cummis', en la sede de la compañía en Guadalajara.

García-Page considera que "está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle mordaza al pueblo vasco durante tantos años".

Puertollano será la sede del hidrógeno renovable

El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que Puertollano (Ciudad Real) será la sede de la oficina de asesoramiento del hidrógeno renovable que para García-Page es toda "una garantía" ya que "transporta muy bien toda la energía".

Page ha destacado que esa energía la "tenemos aquí" en Castilla-La Mancha, por ello ha asegurado que su gobierno está trabajando con el Centro Nacional del Hidrógeno, ubicado también en Puertollano, donde ahora se instalará esta oficina de asesoramiento, en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (Isfoc), que depende de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

"Queremos que aquí se residencie también la producción de hidrógeno y la industria relacionada con el hidrógeno, no que esté fuera", ha destacado el presidente autonómico a lo que ha añadido: "Aquí se empezaron a poner molinos eólicos antes de que hubiera leyes que lo regularan".

Page considera que la región castellanomanchega apostó por el hidrógeno y está "en condiciones de pelear más que nadie y de conseguir más que nadie".

C-LM la despensa energética de España

El líder socialista en la comunidad ha incidido que Castilla-La Mancha tiene "mucho suelo" que ha convertido a la región "en una enorme despensa energética" porque "estamos dispuestos a sustituir olivos y viñedo, poquitos, porque no nos hace falta, tenemos mucho territorio, por placa fotovoltaica. Y aquí vamos a tener todo lleno", ha concluido.

"España tiene una oportunidad de ser potencia en renovables y ganar un 20 por ciento de competitividad como país simplemente porque la energía es nuestra, la tenemos aquí, no la tenemos que comprar", ha señalado García-Page.

"Lo que no puede ser es que se esté haciendo más energía renovable de la que cabe en la red, y lo que no puede ser es que haya empresas que queriendo instalarse no tengan posibilidad de energía. Es imposible. Es absurdo", ha lamentado.

"Este cuello de botella se tiene que arreglar, y se tiene que apostar decididamente, incluso creo que con cambios legislativos, para que se permita un volumen inmenso de nuevas inversiones en la electrificación", así se lo planteará Emiliano García-Page a Pedro Sánchez en su reunión de este viernes.