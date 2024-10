Sánchez cede a Bildu y pacta la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana: cambios en las faltas de respeto y prohibición de pelotas de goma

Nueva cesión de Pedro Sánchez con la negociación de los Presupuestos para 2025 en marcha: en este caso, ha entregado la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (bautizada como Ley "mordaza" por sus detractores) a Bildu. En concreto, el Gobierno y la izquierda abertzale han llegado este jueves a un acuerdo, en el que se han comprometido a modificar los cuatro puntos que en la pasada legislatura bloquearon la reforma total de la Ley.

En este sentido, el partido de Arnaldo Otegi roba una bandera al PNV ya que, en la pasada legislatura, los de Aitor Esteban impulsaron la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero Bildu y Esquerra la acabaron tumbando por poco ambiciosa. En todo caso, es un acuerdo polémico porque es una iniciativa que regula las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, está previsto que haya bastante contestación por parte de los cuerpos policiales.

Cabe recordar que la reforma de la Ley quedó tumbada en la pasada legislatura después de que el Gobierno se negara a aceptar cambios en cuatro puntos de la iniciativa: la desobediencia y resistencia a la autoridad (artículo 36.6); las faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); las devoluciones en caliente en la frontera (disposición adicional primera); y, la prohibición del uso de pelotas de goma (artículo 23).

Y, en este sentido, el acuerdo incluye cambios en los cuatro puntos. Tal y como ha explicado, Mertxe Aizpurua, se modificarán los preceptos sobre desobediencia y faltas de respeto a los agentes porque son las infracciones "por las que más se sancionan": en concreto, la desobediencia y resistencia a la autoridad pasa de ser falta grave a falta leve, mientras que las faltas de respeto a los agentes pasan a ser "objetivables". A juicio de la portavoz de Bildu, se acaba con la "discrecionalidad" de los agentes para imponer sanciones y ahora "se tendrán que objetivar".

Asimismo, se acaba con el uso de las pelotas de goma, que serán sustituidas por "medios menos lesivos": "Damos cumplimiento a una de las reivindicaciones más demandadas por la sociedad vasca". Finalmente, también se acabará con las devoluciones en caliente y se aplicará el "respeto a la aplicación de la normativa de los derechos humanos".

Aizpurua ha sostenido que van a negociar con el resto de formaciones, ya que, de momento, no tienen los votos atados. La proposición de ley recogerá los cambios ya introducidos en la pasada legislatura, que no pudieron ser aprobados porque no hubo acuerdo en esos cuatro puntos.

"Lo triste es que ha estado activa mas en años con gobiernos con mayoría progresista que en gobiernos del PP", ha señalado Jon Iñarritu, portavoz de Bildu en la Comisión de Interior.