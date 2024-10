Page pide "urgentemente" al Gobierno de España que desarrolle infraestructuras eléctricas para las energías alternativas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a lanzar mensajes de urgencia al Gobierno de España, en este caso ha pedido que se desarrollen infraestructuras eléctricas para sacar el máximo partido a las energías renovables.

Esta ha sido la principal petición del presidente castellanomanchego durante su intervención en la inauguración del Congreso CIDE 2024 celebrada este jueves en Toledo donde se reunirán esta semana más de 190 empresas miembros de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica que ofrecen en su conjunto suministro energético a más medio millón de hogares en zonas rurales y a más dos millones de personas.

Foto institucional de la inauguración del Congreso CIDE en el Palacio de Congresos ´El Greco´ de Toledo JCCM

"Es absurdo que estemos generando tanta energía renovable y al mismo tiempo no podamos ni siquiera volcarla", ha lamentado García-Page a lo que ha añadido que "la situación es aún más grave porque las empresas no pueden engancharse a la red porque no están preparadas las infraestructuras".

"El reto más importante que tiene este país"

"Es necesario que España se plantee un gran salto en materia de descarbonización y electrificación porque este es el reto más importante que tiene este país, nos jugamos mucho", ha destacado García-Page.

"Debemos evitar de forma rápida y urgente, el cuello de botella y el estrangulamiento que está impidiendo desarrollos industriales y urbanos", ha insistido.

"La energía, y dentro de ella, la electricidad, es la gran baza de futuro de España, es doblemente importante" porque según el criterio del presidente de Castilla-La Mancha, el desarrollo de la energía renovable se trata de "una oportunidad que no debemos dejar de aprovechar porque es clave ya que podemos ser soberanos energéticamente en poco más de diez años", ha explicado.

Castilla-La Mancha es la gran despensa energética de España

Por otro lado, García-Page ha puesto en valor la fuerte inversión en la región por las energías limpias, "la riqueza que se quieren apropiar se genera con las placas que se colocan aquí, en La Mancha".

"En este país, las despensas energéticas somos la España humilde pero si algunos dijéramos que hacemos corralito y de aquí no sale la energía renovable, probablemente empezaríamos a encabezar los rankings de renta en España", ha criticado.

Día Internacional contra el Cambio Climático

Aprovechando que este jueves 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, García-Page ha recordado que "para poder seguir usando el planeta, hay que no destrozarlo porque realmente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos", ha reivindicado.

"Afortunadamente cada vez más empieza a haber miles y miles de puestos de trabajo vinculados a la transición ambiental y la nueva economía que se abre en torno a las nuevas fuentes de energía", ha celebrado el presidente autonómico a lo que ha sumado la "buena noticia" del acuerdo entre los Gobiernos de España y Portugal "sobre los mínimos del Tajo y del Guadiana".

El presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado en este Congreso CIDE 2024 por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; además del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Gerardo Cuerva y el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, entre otros.