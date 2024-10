Page sobre el plantón de Ayuso a Sánchez: "Resulta comprensible"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado sobre la reciente decisión tomada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir al encuentro bilateral con el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez agendado para este viernes: "Resulta comprensible".

"De la M-30 para adentro, es una España distinta, puede pasar cualquier cosa", ha confesado el presidente castellanomanchego a preguntas de los medios durante el Foro ABC celebrado este miércoles en Madrid.

García-Page ha pedido "el mismo respeto" para la presidenta madrileña como para su figura. En este sentido, Page ha clarificado que puede "hablar de política general si afecta a los intereses de mi tierra o puedo hablar de otras autonomías cuando afectan a los intereses de mi tierra".

Page se moja sobre el acuerdo PP - Sumar

El presidente de Castilla-La Mancha ha ironizado afirmando que no incluirá a Sumar en la "fachosfera" tras su reciente acuerdo con el Partido Popular para obligar al Gobierno de España a pedir autorización al Congreso de los Diputada para enviar material militar a países extranjeros y para que los ciudadanos puedan reclamar a los bancos la diferentes clausulas relacionadas con el abono de la hipoteca.

"Lo que puede saber Sumar es que yo no voy a hacer nada para que le hagan una campaña sucia y de insultos como la que a mí, por ejemplo, me hacían desde sus filas cada vez que me he cruzado y he saludado a un presidente del PP, como me pasó en Fitur, que me metieron en la fachosfera. No les voy a incluir en la fachosfera por haber hecho eso"., ha apuntado Page.

"El problema es que estos acuerdos se conviertan en un estigma, no deberían ni ser noticia", ha lamentado.

Finalmente, ha concluido sobre este acuerdo que puede ser el baluarte de que "los muros políticos puedan venirse abajo en cualquier momento, yo celebraría que en España no haya muros".