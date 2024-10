10 acciones contra el cambio climático

La subida de las temperaturas, los fenómenos atmosféricos extremos, el deshielo de los casquetes polares, con el consiguiente aumento del nivel del mar, la deforestación o la desaparición de especies, son tan solo los síntomas de una enfermedad que aqueja al planeta, de la que la comunidad científica, viene alertando desde hace tiempo,

En la lucha contra el cambio climático las fronteras no existen. Las soluciones tienen que venir de la mano de toda la comunidad internacional. De acuerdo con distintas instituciones y organismos, como el Pacto Mundial, frenar el cambio climático es todavía posible, pero hay que actuar ya.

Ponerle freno, es tarea de todos, por eso las pequeñas acciones, aquellas que pueden realizar las personas de manera individual, también cuentan.

Hoy, desde Energía en Positivo, te proponemos diez pequeñas acciones, que puedes poner en práctica en tu día a día, para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y avanzar en el camino hacia un desarrollo más sostenible.

¿Qué puedes hacer para frenar el cambio climático?

1. Reduce emisiones

En distancias cortas, usa menos el coche, y utiliza medios de transporte más sostenibles, como la bicicleta o los servicios públicos. En caso de largas distancias, lo más sostenible es el tren, por encima del avión, causante de gran parte de las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera. Si se utiliza el coche privado, es

importante recordar que, a mayor aumento de la velocidad, mayor aumento de CO2. En consecuencia, a menos velocidad, menos contaminación y más seguridad y ahorro para el bolsillo.

2. Ahorra energía en casa

Con pequeños gestos puedes ahorra energía y dinero. No dejes el televisor y el ordenador en stand-by. Un televisor que permanece encendido durante tres horas al día (la media que los europeos ven la tele) y en stand-by las 21 horas restantes consumirá un 40 por ciento de la energía total en el modo de espera. No dejes el cargador del móvil enchufado todo el tiempo –aunque no esté conectado al teléfono– porque seguirá consumiendo electricidad. Ajusta siempre el termostato, tanto para la calefacción como para el aire acondicionado.

3. Cuidado con los electrodomésticos

A la hora de cocinar, tapar la cacerola es un modo de ahorrar energía. Mejor aún si utilizas ollas a presión y vaporeras, que ahorran un 70% de energía. Usa la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén llenos. No hace falta poner una temperatura alta, los detergentes son eficaces incluso cuando esta es baja. Recuerda que, si el frigorífico y el congelador están cerca de los fuegos o de la caldera, consumirán más energía. Si son viejos, descongélalos periódicamente. No pongas en la nevera alimentos calientes o templados: ahorrarás energía si dejas que antes se enfríen

4. Cambia las bombillas

El uso de bombillas de bajo consumo ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año. Además, según la Comisión Europea, una sola de ellas puede reducir hasta 60 euros los gastos anuales de electricidad.

5. Utiliza menos agua caliente

Es necesaria una gran cantidad de energía para calentar agua. Por eso, si quieres ahorrar energía y dinero, instala un regulador de caudal del agua en la ducha y evitarás la emisión de más de 100 kilos de dióxido de carbono al año. Lava con agua fría o tibia y ahorrarás 150 kilos de CO2. Gastarás cuatro veces menos energía si en vez de un baño te das una ducha. Cierra el grifo mientras te lavas los dientes. Asegúrate de que tus grifos no gotean. El goteo de uno de ellos puede hacer perder en un mes el agua suficiente para llenar una bañera.

6. Practica la Regla de las 3 R

Reduce: consume menos y de manera más eficiente. Reutiliza: cuantos más objetos se reutilicen, menos basura se produce y menos recursos habrá que dedicar a fabricar otros nuevos. Recicla: papel, cartón, vidrio, metal, plástico y residuos electrónicos, pueden reciclarse. Para ello es importante separar cada residuo en los diferentes contenedores que tenemos en casa o en las calles. Se pueden ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año solo con reciclar la mitad de la basura que se genera en casa.

7. Evita los envases pequeños.

Escoge productos con envases grandes: una botella de 1,5 litros genera menos residuos que tres de medio litro. En la compra usa bolsas reutilizables. Evita las toallitas húmedas y de papel. Puedes dejar de emitir 1.100 kilos de CO2 solo con reducir el uso de estos materiales un 10 por ciento.

8. Dieta baja en carbono

Reduce el consumo de carnes rojas y aumenta el de frutas, verduras y hortalizas. Compra productos, de proximidad y de temporada: lee el etiquetado y consume aquellos que tengan un origen cercano, evitando las importaciones que suponen más emisiones por el transporte. Consume productos de temporada, para evitar otros modos de producción menos sostenibles.

9. Evita la deforestación

En la medida en la que puedas, evita prácticas que puedan suponer un riesgo de incendio en un espacio natural. Si necesitas madera, apuesta por la que tenga certificación de origen sostenible. ¡Planta un árbol!, cada árbol puede absorber hasta una tonelada de CO2, en el transcurso de su vida.

10. Sí a las energías renovables

Promueve la generación de energías renovables como la solar, eólica, hidráulica... sin duda el planeta, te lo agradecerá.