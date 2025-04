El pequeño pueblo de Albacete que sí tuvo luz durante el apagón

Van a hacer 48 horas que España sufría un histórico apagón eléctrico. Millones de ciudadanos vieron cómo repentinamente luces y aparatos dejaban de funcionar, experimentaron lo que era quedarse incomunicados tras la caída del servicio telefónico y de internet y fueron conscientes de los problemas que todo ello generó en la actividad de comercios e industria, comunicaciones móviles, carreteras, trenes y aeropuertos, colegios y centros sanitarios.

Una situación que desató el caos en todo el país durante horas, excepto en un pequeño pueblo de Albacete de apenas 400 habitantes llamado Pozo Lorente, en el que sus vecinos podían observar a través de su televisión, mientras cocinaban y navegaban por internet, las condiciones que atravesaban el resto de españoles, que encendíanvelas y se preparaban para pasar la noche sin luz.

Y no es que los pozo-lorentinos no se enteraran del apagón, sino que no sufrieron las consecuencias gracias a la rápida actuación de su alcaldesa, Llanos Valero, quien llamó a la distribuidora eléctrica local y asunto arreglado en tan solo unos minutos.

Esta fue la clave que hizo que el municipio albaceteño esquivara el apagón, aunque no por completo. Pues, como en el resto del país, el municipio tambiénsintió el primer zarpazo pasadas las 12.30 horas de este lunes, pero dos horas después sus vecinos ya podían realizar sus labores con total normalidad, como si nada estuviera pasando en el resto de España.

Y todo gracias a un generador. “La distribuidora de la luz del pueblo es una empresa pequeña, cuando llegó el apagón hablamos con ellos”, asegura la alcaldesa de la localidad al Digital de Albacete, quien explica que rápidamente “trajeron un generador” que conectaron a la red eléctrica y, con este grupo electrógeno, consiguieron salvar a todo el pueblo del apagón. Desde ese momento, la vida transcurría con "total normalidad" en Pozo Lorente.

Esta gestión y rápida respuesta hizo que Valero realzara el papel de los pueblos pequeños, resaltando que esta situación ha demostrado que "estamos preparados". "A veces, por ser pequeños, somos más ágiles, más eficaces. No tenemos grandes infraestructuras, pero tenemos cercanía y compromiso”, subraya.