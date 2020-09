La nueva normalidad en Castilla y León: minuto a minuto

Domingo 6 de septiembre

09:00 Descenso térmico en Castilla y León

Castilla y león amanece este domingo con un descenso de las temperaturas, que ya se empezó a notar anoche. Sobre todo en Burgos, donde no superarán los 22 grados. En el norte montañoso y nordeste nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles. Vientos más intensos en el norte y noreste de la Comunidad. Salamanca y Zamora tendrán las máximas, con 31 grados, mientras que las mínimas más bajas se darán en Palencia, Soria y en la provincia burgalesa, con diez grados.

Tiempo previsto en Castilla y León desde 05-09-2020 hasta 11-09-2020. Info siempre actualizada en https://t.co/8uWGYtNZE0 pic.twitter.com/qJtyaGBAs8 — AEMET_CastillayLeon (@AEMET_CyL) September 5, 2020

Resumen 5/09/2020

Este sábado ha dejado varias noticias de interés en Castilla y León. En materia sanitaria, los datos de la epidemiológicos de la evolución de la Covid no son nada halagüeños a pesar de la aparente sensación de estabilidad debido a que en incidencia acumulada por cada 10.000 habitantes en los últimos catorce días no hay ninguna zona de salud básica de la comunidad con sospecha de transmisión comunitaria. Si bien, cinco personas pierden la vida este sábado, que son once en los últimos tres días, y se registran 560 nuevos contagios. Además, los brotes activos se elevan a 207 con más de 1.300 personas vinculadas a ellos. Y, también, la Comunidad cuenta con 264 personas hospitalizadas en planta y 36 ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El porcentaje de ocupación sobre la capacidad habitual de las UCIs se sitúa en el 68 por ciento en el conjunto de la autonomía. Como cada día, las buenas noticias siguen llegando de las altas hospitalarias, que han sido 45 en las últimas 24 horas hasta alcanzar las 9.287 personas que han superado la enfermedad en estos meses de pandemia.

También relacionado con la pandemia, las localides segovianas de Cantalejo (3.500 vecinos) y Carrascal del Río (150 habitantes) han regresado este sábado a la nueva normalidad con ilusiones renovadas después de catorce días de confinamiento por la orden de la Junta para contener al virus. Algo que se ha conseguido, ya que la tasa de incidencia por cada diez mil hbitantes en esta zona de salud ha pasado en estas dos semanas de 49 casos a 6,2.

En el ámbito educativo, y cuando apenas quedan cuatro días para que arranque un nuevo curso escolar en Castilla y León, repleto de dudas e incertidumbres por la pandemia del coronavirus que tiene en vilo a esta Comunidad por el aumento paulatino de casos, este sábado se ha firmado un documento importante en la Comunidad entre la Consejería de Educación y cuatro sindicatos (UGT, CSIF, ANPE y Stecyl -CCOO se desmarcaba-) para mejorar las condiciones laborales de los docentes. Además, las partes se comprometen a sacar el curso adelante. El convenio contempla seis medidas a las que el departamento que dirige Rocío Lucas se ha comprometido a dar respuesta, entre las que se encuentran el incremento del número de profesores en los centros públicos cuando así sea necesario, la puesta en marcha de un procedimiento de actuación específico para los docentes especialmente sensibles o el protagonismo que se le da al equipo de Covid en materia de orientación y formación. Igualmente, la Consejería de Educación deberá mejorar la gestión de la conciliación de los profesores, también tendrá que flexible en la concesión de días por asuntos propios a los docentes, además de en las excedencias y se compromete a agilizar la sustitución del personal interino que pueda verse afectado por la Covid. Y se crea una comisión de seguimiento que se reunirá al menos una vez al mes para comprobar que las seis medidas se cumplen.

Y, finalmente, en lo político LA RAZÓN destaca en su edición la presencia del jefe del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, en la toma de posesión de Alberto Núñez Feijoó como presidente de Galicia, del que destaca su moderación, cercanía, capacidad de trabajo y eficaz gestión, además de ejemplo de lealtad y colaboración con el Gobierno de España. Cualidades que Fernández Mañueco ve necesarias en estos tiempos que corren. El jefe del Ejecutivo regional ponía a Feijoó como ejemplo de lo que ha de ser el funcionamiento de España y el autonomismo útil por él también apuesta, y reafirmaba su apuesta por la Constitución y el modelo constitucional de la España de las autonomías que de la Carta Magna se deriva. Y ante los problemas que vive el país, con la lucha contra la Covid-19 como referencia y prioridad, llamaba al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez a sumar esfuerzos con las autonomías por el futuro bienestar del país.

«España es la suma de dos motores, el del Gobierno de la nación y el de los gobiernos de las Comunidades Autónomas», aseguraba Fernández Mañueco