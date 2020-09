Un concejal del PP en el Real Sitio de San Ildefonso llama inútil, criminal y parásito a Sánchez y su equipo

“Anoche estaba en la Avenida Costa Blanca de Alicante, un un bar llamado Texaco, me tomaron la temperatura a la entrada, me desinfectaron las manos, hasta la mesa estuve obligatoriamente con la mascarilla puesta, entre personas de diferentes mesas había más de metros. Pues bien, a la una menos cinco, todos tuvimos todos que marcharnos a casa porque así lo dice este gobierno de inútiles y criminales. Me cago en todos sus muertos, así reviente Pedro Sánchez y los 22 parásitos que lo acompañan”.

Estas son las palabras que un concejal del PP en la localidad segoviana del Real Sitio de San Ildefonso le ha dedicado a Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno tras finalizar sus vacaciones en Alicante en su perfil social de Facebook, que tras la polémica ya ha borrado, con las que quería mostrar su enfado por las medidas frente a la pandemia del Gobierno de España.

Una frase desafortunada que ha sido denunciada por el PSOE de Segovia, desde donde han pedido la dimisión de este concejal ya que creen que con estas “amenazas e insultos” no puede representar a ningún vecino de ninguna localidad y reclaman también al PP de Segovia, con su presidenta, Paloma Sanz, a la cabeza, que dé explicaciones también sobre este asunto que los socialistas consideran “una infamia”.

Desde las filas populares han asegurado que no van a hacer ningún comentario ni valoración sobre las palabras de este concejal del partido en el Real Sitio ya que consideran que las ha hecho desde su cuenta personal de Facebook.

Los comentarios de este concejal en su perfil de Facebook, donde cuenta con 824 amigos, no pasan desapercibidos y muchos de ellos son sobre propuestas para el Real Sitio de San Ildefonso pero otros tantos son bastante críticos hacia la gestión del actual Gobierno de España, aunque no han llegado a ese grado de insultos como el que ha generado la polémica. Así, entre sus últimos comentarios, Matesanz se queja de que en estos momentos los españoles viven con menos libertad que con Franco o muestras su “asco” por la aprobación por parte del Gobierno de la Ley de Memoria Democrática este pasado martes en el Consejo de Ministros y por las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo en las que dice que esta Ley es "para producir sobre la verdad y la justicia”.