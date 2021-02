Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del miércoles 17 de febrero

8:45 La niebla dificulta el tráfico en puntos de la red principal de las provincias de Palencia, León y Zamora

Los bancos de niebla dificultan a esta hora de la mañana el tráfico en varios puntos de la red principal de carreteras de las provincias de Zamora, Palencia, Salamanca y León, según informa la Dirección General del Tráfico (DGT). En Zamora los problemas se presentan en la A-6, entre Benavente y Pobladura del Valle, mientras que en Palencia se recomienda precaución para transitar por la A-231 entre Carrión de los Condes y la localidad burgalesa de Isar, al igual que en la A-66, entre los municipios leoneses de Virgen del Camino y Cembranos. Por otra parte, desde la DGT también se advierte del corte de un carril en la A-66 a la altura de Guijuelo (Salamanca).

Las nubes y los claros se mezclarán en los cielos de Castilla y León en la que las temperaturas seguirán estables.

Resumen 16 de febrero

La tan esperada decisión del Tribunal Supremo sobre el toque de queda se conoció este martes 16 de febrero. La Sala de lo Contencioso-administrativo del TS ha acordado, como medida cautelar, suspender la vigencia del acuerdo del presidente de la Junta de Castila y León, adoptado el pasado 16 de enero, por el que se adelantó el toque de queda a partir de las 20 horas. La decisión, según se informa desde el TS se ha adoptado en la pieza de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo presentado por el Abogado del Estado dos días después, el 18 de enero. En el escrito inicial del recurso, el Abogado del Estado solicitó la suspensión cautelar del acuerdo, por considerar que podría ser nulo de pleno derecho, al rebasar el límite de inicio de la restricción de la libertad de circulación que permite la declaración de estado de alarma, a las 22 horas. El Tribunal Supremo, una vez examinadas las alegaciones de la Junta, considera que los límites máximos y mínimos dentro de los que las autoridades delegadas en el estado de alarma, en este caso el presidente de la Junta, puede adelantar y atrasar las horas de inicio y finalización de la limitación de la libertad de circulación están fijados con precisión en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación del COVID, debiendo situarse entre las 22 y las 00 horas el de inicio, y entre las 5 horas y las 7 horas el de finalización.

Ante esta situación la Junta de Castilla y León respetó la decisión y en un Consejo de Gobierno extraordinario aprobó establecer a partir de mañana el cierre, a las 20.00 horas, de los establecimientos -incluida la hostelería y el comercio-, los servicios y actividades culturales no esenciales, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19 y reducir los contactos entre las personas. Este miércoles, 17 de febrero, se publicará este nuevo acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), que estará vigente hasta las 23.59 horas del 23 febrero. En ese sentido, el presidente de la Junta informó de la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario de forma telemática para adoptar una nueva medida, al tiempo que acordó de nuevo situar la restricción de la movilidad nocturna entre las 22 horas y las seis de la mañana. “Asumimos la decisión del Tribunal Supremo y también insistimos en que el toque de queda ha sido uno de los elementos fundamentales para frenar la pandemia”, afirmó el presidente de la Comunidad, que destacó que de forma inmediata, tras conocer el auto, firmó un acuerdo para dar el “debido cumplimiento” al mismo. “Siempre he dicho, que somos garantes y cumplidores del estado de derecho”, apostilló. El presidente de la Comunidad aclaró que el auto del Supremo es efectivo hoy mismo, por lo que la restricción de la movilidad se atrasa ya a las 22 horas, si bien recomendó cumplir lo fijado hasta ahora. Mañana, indicó se publicará el Bocyl que recogerá el nuevo horario, puesto que argumentó no ha sido posible hacerlo hoy al haber salido ya el Boletín.

En cuanto a los datos de la covid-19, Castilla y León Las cifras de positivos retornaron a la senda del crecimiento, con 484 nuevos casos de la covid-19 deportados por Sanidad, que supone un importante crecimiento del 152 por ciento respecto a los 192 del lunes. El número de fallecidos también crece, con 18 durante la jornada de hoy, todos ellos en centros hospitalarios, frente a los 16 contabilizados ayer. El mayor número de nuevos positivos se registra en León, 113, seguida por Valladolid, 79; Burgos, 74; Salamanca, 70; Palencia, 54; Soria, 42; Segovia, 29; Ávila, 15; y Zamora, ocho. Los casos reportados las últimas 24 horas suman 385, con especial incidencia en León, 90; seguida por Burgos y Valladolid, 61 en ambos casos; Palencia, 48; Salamanca, 41; Soria, 40; Segovia, 26; Ávila, 12, y Zamora, seis. La cifra total de positivos se sitúa en 207.461, de los que 200.663 se conformaron por PCR. Los casos se concentran en Valladolid, 46.888; León, 36.089; Burgos, 30.006; y Salamanca, 29.321. Asimismo, hay confirmados 17.326 en Palencia; 15.158 en Segovia; 12.514 en Zamora; 11.730 en Ávila; y 8.429 en Soria. La provincia con más fallecidos es Ávila, cuatro, seguida por Burgos y Soria, con tres en ambos casos; León, Palencia y Segovia, con dos; y Salamanca y Zamora, con uno. Valladolid no sufre ninguna baja hoy. En total, los fallecidos por la pandemia en centros hospitalarios alcanzan los 1.062 en León; 1.017 en Valladolid; 780 en Salamanca; 642 en Burgos; 403 en Zamora; 396 en Palencia; 344 en Segovia; 307 en Ávila; y 234 en Soria.