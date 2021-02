Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del martes 16 de febrero

8:00 Nieblas por la mañana y nubes por la tarde

Las temperaturas siguen estables en Castilla y León con nieblas matinales en muchas provincias que provocan dificultades en las carreteras y nubes por la tarde con lo que los termómetros se mantendrán estables.

¡Buenos días! Hoy los cielos se irán nublando a lo largo del día, con máximas que sigue rondando los 12º/14ºC.

Consulta los detalles: https://t.co/c1XnFJuh32 pic.twitter.com/yzIH3Hr3n2 — 112 Castilla y León (@112cyl) February 16, 2021

Resumen 15 de febrero

El número de positivos por COVID-19 detectados en Castilla y León descendió durante la última jornada hasta situarse en 192, frente a los 351 de ayer, según los datos notificados por la Junta, que cifró en 16 el número de fallecimientos por coronavirus durante las últimas 24 horas, 15 de ellos en hospitales y uno en residencias. Así, el número global de positivos en Castilla y León se sitúa en 206.977, mientras que se contabilizan un total de 770 brotes en la Comunidad, 87 menos que ayer, con 4.480 casos asociados. Las altas hospitalarias alcanzan las 25.266, 35 más que este domingo. Por provincias, el mayor número de los 192 positivos totales se registró en Salamanca, con 35, y León y Segovia, con 27, seguidas de Valladolid (26), Burgos, con 24; Soria con 23; Palencia, con 21; Ávila, con ocho y Zamora, con uno. En lo referente a los casos diagnosticados en las últimas 24 horas, suman 186 en el conjunto de la Comunidad, por los 348 de la jornada anterior, y de nuevo fueron Salamanca, León y Segovia las provincias que registraron un mayor número de casos, con 31 y 27 respectivamente. A continuación se sitúan Valladolid (25), Burgos (24), Soria (23), Palencia (21), y Ávila (ocho). La mayor parte de los 15 fallecidos en los hospitales de la Comunidad durante las últimas 24 horas se concentra en las provincias de León, donde perdieron la vida seis personas, hasta alcanzarse la cifra de 1.060, y Ávila, que añadió tres más (303). También notificaron dos nuevos decesos las provincias de Palencia (394) y Salamanca (779), y uno cada una Soria (231) y Zamora (402). Por otra parte, los complejos de Burgos (639), Segovia (342) y Valladolid (1.017) no registraron fallecidos en esta jornada.

En cuanto a la incidencia acumulada de casos diagnosticados de COVID-19 a siete días en Castilla y León continuó su descenso progresivo este lunes, situándose en 169,69 en el conjunto de la Comunidad, 12,8 puntos menos que en el día de ayer cuando se situó en 182,05. Asimismo, bajó en todas las provincias con respecto a ayer domingo, excepto en Salamanca donde subió ligeramente, ya que ascendió de 197,73, a 199,24 de hoy. Soria, que tiene la tasa más alta de toda la Comunidad, deja, sin embargo, la tendencia alcista de la última semana y logra situar la tasa en 293,64, frente a 317,27 de ayer. Le sigue Palencia (281,31); León (181,84); Burgos (152,10), Valladolid (137,71), Ávila (113,52) y Zamora (62,72). Siete de las nueve provincias de Castilla y León siguen en riesgo muy alto en este parámetro salvo Zamora que pasa a estar en riesgo medio y Ávila que se ubica en riesgo alto. En cuanto a la tasa de incidencia acumulada a 14 días, se situó este lunes en 508,58, frente a los 538,14 de ayer domingo, casi 30 puntos menos. Todas las provincias castellano y leonesas hoy sí acumulan una tasa de incidencia a 14 días por debajo de los 1.000 casos. Palencia logra pasar la barrera y pasa a 946,85 frente a 1.046,65 registrada ayer. Le sigue Soria (775,17), Segovia (599,43), León (602,93), Salamanca (553,39), Valladolid (430,23), Ávila (348,21), Burgos (343,54) y Zamora (269,66).

Sobre la resaca electoral catalana, El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pidió a su partido que analice con responsabilidad los resultados de las elecciones en Cataluña, desde la reflexión, la empatía e inteligencia para sumar y no restar. Así lo expresó ante de la ejecutiva de su partido, liderada por Inés Arrimadas, de la que él no forma parte ya que fue excluido de los órganos de dirección tras las primarias que perdió con la actual presidenta de Ciudadanos. “Hoy hay una cita importante en nuestro partido. La ejecutiva debe analizar con responsabilidad los resultados y el panorama terrible que se presenta para nuestro país. Hoy más que nunca son necesarias reflexión, empatía e inteligencia. Sumar y no restar. Convencer más que vencer”, escribió en su perfil de twiter.