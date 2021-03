Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 2 de marzo

8:00 Nubes y tormentas en Castilla y León

Resumen 1 de marzo

La tercera ola remite y los positivos reportados por Sanidad igualaron el segundo mejor registro desde comienzos de año, con 144, solo 14 más que ayer, cuando se logró el mejor dato desde le arranque del ejercicio. Cabe destacar además que los fallecidos continuaron su senda descendente, hasta nueve, todos ellos en hospitales, dos de ellos procedentes de centros de mayores, algo que no ocurría desde el día 25. Las instalaciones de las residencias de personas mayores no tuvieron que lamentar víctimas mortales y llevan así desde el día 23 de febrero, lo que corrobora la eficacia de las vacunaciones en estos centros. Los nuevos positivos sumaron 40 en Burgos; 28 en Soria; 22 en Valladolid; 19 en Segovia; 16 en León; nueve en Palencia; seis en Salamanca; tres en Ávila; y dos en Zamora. Los casos declarados las últimas 24 horas alcanzan los 138. Los positivos por COVID ya suman en la Comunidad, un total de 211.343, de los que fueron confirmados por diagnósticos de infección activa. Los positivos se concentran en Valladolid, 47.452; León, 37.026; Burgos, 30.694; y Salamanca, 29.831. Asimismo, están confirmados 17.637 en Palencia; 15.389 en Segovia; 12.639 en Zamora; 11.895 en Ávila; y 8.780 en Soria. Salamanca, Valladolid y Zamora sufrieron dos fallecimientos, en los tres casos; y León, Palencia y Soria, uno; mientras que en Ávila y Burgos, no hubo que lamentar más decesos. Los muertos por COVID suman ya 1.107 en León; 1.061 en Valladolid; 808 en Salamanca; 651 en Burgos; 415 en Palencia; 412 en Zamora; 351 en Segovia; 323 en Ávila; y 249 en Soria. Los brotes suman 339 con 2.137 casos vinculados, frente a los 362 de ayer, con 2.258. Sanidad reportó hoy 68 brotes en Burgos (376 casos vinculados); 55 en Valladolid (399); 52 en Salamanca (251); 51 en León (245); 40 en Soria (369); 32 en Segovia (241); 16 en Ávila (156); 14 en Zamora (59); y once en Palencia (41). Las altas hospitalarias ascienden ya a 26.766, una veintena más que ayer. Los sanitarios dieron el alta a 6.474 personas en Valladolid; 4.787 en León; 3.732 en Salamanca; 3.497 en Burgos; 2.027 en Palencia; 1.828 en Zamora; 1.702 en Segovia; 1.647 en Ávila; y 1.072 en Soria.

Además, tras el Consejo de Gobierno Extraordinario el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, anunció que durante la reunión se acordó iniciar la desescalada cuando la ocupación media de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS) de los hospitales de la Comunidad sea del 35 por ciento de enfermos de COVID, lo que considera que puede ocurrir la próxima semana para levantar las medidas excepcionales de reapertura de la hostelería de interior, centros comerciales y deportivos. Asimismo, indicó que se pretende dar “certidumbre” a los sectores más perjudicados dentro de los “vaivenes” de la pandemia. Igea recalcó que las medidas se analizarán cada dos semanas y no se avanzará más rápido, ya que el umbral estará en la ocupación de las ucis y en el descenso paulatino y estable de los contagios. Así el primer umbral para iniciar la relajación de las medidas excepcionales -cierre de la hostelería de interior, centros comerciales y gimnasios- será que la ocupación de las ucis en Castilla y León esté en el 35 por ciento, luego se avanzará en las provincias cuando sus unidades de críticos estén en el 25 por ciento, siempre cada dos semanas y con una incidencia acumulada estable y descendente. De esa manera, el acuerdo pasa por recorrer todos y cada uno de los criterios que marca el semáforo aprobado en octubre por el Consejo Interterritorial de Salud, para ir conforme a su bajada paulatina en sus niveles, ya que en este momento la Comunidad está en el nivel de alerta 4 (granate). “Se bajará despacio cada escalón y con prudencia, no se darán saltos de forma alocada”, resumió.

También, el ritmo de nuevos contagios por COVID-19 consolida su ralentización, pero todavía hay 220 pacientes ingresados en las ucis que hacen inviable avanzar hacia una desescalada. Es más uno de cada tres pacientes ingresados por coronavirus son pacientes críticos, a lo que se suma que en esta tercera ola las estancias medias han aumentado hasta los 32 días y más de un diez por ciento de los pacientes permanecen 40 días. “Este dato es importante, porque la evolución es más lenta”, precisó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien indicó que la Comunidad no puede permitirse una cuarta ola con esta cifra de críticos -confió en que no llegue-, por lo que hasta que la media de ingresos en las ucis no alcance el 35 por ciento no puede darse ningún paso en falso. En estos momentos, la media está en el 40,74 por ciento, en el nivel muy alto del semáforo COVID. La consejera reconoció que la situación mejora en la Comunidad, así como en la propias plantas de los hospitales, lo que está permitiendo que se retomen la actividad no covid. En cuanto a la ocupación en planta, hay 717 pacientes COVID ingresados, de los que 497 están en planta y 220 en las unidades de críticos, el punto “más débil” de la evolución de la pandemia, que es clave para bajar la presión asistencial, insistió Casado. Además, precisó que el propio Comité de Expertos así lo reconoce, pero pide ser prudentes, vigilando cualquier síntoma, y teniendo en cuenta que hasta que la incidencia acumulada no se encuentre en los 250 casos no se estaría cerca de los criterios para poder desescalar.