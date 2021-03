2021: Odisea de una zamorana para ir a trabajar a Madrid

Se suele decir que la realidad supera a la ficción en muchas ocasiones. En 1968 se estrenó «2001: Odisea en el espacio», película de culto dirigida por Stanley Kubrick, que marcó un hito por sus revolucionarios efectos especiales, realismo científico y sus proyecciones vanguardistas para la época.

Y en 2021, dos décadas después del año en el que estaba ambientado este filme futurista, existe otra odisea, más cercana y de carne y hueso, que afecta en este caso a Cristina Ferrero. Una zamorana de 46 años que acaba de empezar a trabajar hace apenas una semana en Madrid tras aprobar su oposición como administrativa del Estado. Su particular odisea no es otra que acudir a su puesto de trabajo en la capital de España desde su lugar de residencia, que es Zamora. Y es que hasta hace un año existía un tren, denominado madrugador, que conectaba la capital zamorana con la madrileña a primera hora de la mañana. Renfe, con la pandemia y la irrupción del teletrabajo, decidió suprimirlo, pero con la vuelta a la «nueva normalidad» ni ha recuperado esta línea y, lo que es peor, tampoco tiene pensado hacerlo salvo que alguna administración, como la Diputación o la Junta, abone el «déficit» de esta línea, dejando en la estacada a muchos zamoranos.

Una de estas personas afectadas por la supresión del tren madrugador es Cristina, a la que su nuevo puesto de trabajo en Madrid le ha cambiado la vida para bien, pero, por el contrario, también puede provocar que acabe yéndose de Zamora, en un nuevo caso de éxodo obligado que no deseado en una Comunidad y una provincia que se sigue desangrando . Con la eliminación de esta línea un zamorano que quiera viajar en tren a Madrid en un día de diario llega como muy pronto a la estación madrileña de Chamartín a las 11.04 de la mañana, tras salir de la ciudad sobre las 9.48 horas. Por ello, y para poder llegar a tiempo a su trabajo, Cristina tiene que levantarse a las cinco de la mañana para coger su coche y desplazarse a Valladolid, donde deja su vehículo en un párking y se sube a un AVE que sale sobre las siete y cuarto para llegar a Madrid una hora después para embarcarse en un cercanías y finalmente llegar a su destino. Y, para regresar lo mismo pero al revés, hasta que entre en su casa de Zamora a eso de las siete de la tarde.

«No sé lo que aguantaré, pero a este ritmo y gastándome más de la mitad del sueldo en estos desplazamientos, me temo que en menos de un mes estoy ya viviendo en Madrid», advierte a LA RAZÓN esta zamorana que alza la voz para pedir a Renfe que recupere el tren madrugador, y si no a las administraciones para que hagan lo posible para poder recuperar este línea contra la despoblación.

«El problema de esta carencia de servicios es que te obligan a irte y luego es complicado regresar, por no decir imposible», lamenta Cristina, indignada por un asunto que afecta igualmente a su vida personal en pareja.

«La gente se queja pero no dice nada; me niego a resignarme»

Para Cristina Ferrero es una «faena» que hayan suprimido el tren madrugador. Dice que puede entender a Renfe, y que por motivos económicos suprima esa línea, por eso clama a las administraciones, ya sea el Gobierno, la Junta, la Diputación o el Ayuntamiento, a que hagan «lo que sea» para recuperarla y evitar que la gente se marche.

«No me resigno», advierte esta inquieta zamorana, mientras lamenta de la actitud pasiva de los ciudadanos en general. «Muchos se quejan pero no dicen nada cuando debemos alzar la voz porque este tren existía y prestaba un servicio público», señala.