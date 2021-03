Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 31 de marzo

09:30 El Musac propone actividades presenciales y en línea durante el mes de abril

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León continúa durante el mes de abril su programación de actividades culturales y educativas, que tendrán lugar tanto presencialmente si las circunstancias sanitarias lo permiten, como en el ámbito digital a través de la web www.musac.es y los perfiles en redes sociales del museo en facebook (museomusac), twitter, instagram y youtube (musacmuseo). La programación presencial comienza con el taller Jacky y los conectores, impartido por el artista Genzo P. durante los días 1 y 2 de abril. Es un taller dirigido a adolescentes de 13 a 17 años, y tiene como finalidad la experimentación y creación musical.

La pieza sonora surgida de este taller se presentará el día 10 de abril a las 12:00, a través de la cuenta de Instagram del MUSAC. El martes 6 de abril, a las 18:30 horas, darán comienzo las Jornadas sobre Tráfico de Arte, una serie de conferencias y encuentros sobre la trayectoria de esta desaparecida galería leonesa. Los domingos a las 13:00 horas podrá disfrutarse de una visita guiada general en la que una educadora guiará a los participantes a través de las exposiciones actuales del MUSAC

09:15 El hospital de Aranda se prepara para recibir ingresos de la cepa británica

El hospital Los Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos) ha anunciado a través de su gerente, Evaristo Arzalluz, el inicio de medidas para ingresar enfermos contagiados con la cepa británica del coronavirus. ”Hemos despejado de nuevo una de las plantas, la 1 A, con el fin de acoger a pacientes que pudieran presentarse estos días de Semana Santa y poder acogerles adecuadamente. Nos gustaría transmitir a la población que sigan siendo prudentes, que la cepa británica está ahí, la incidencia en Burgos es alta y eso tarde o temprano acaba llegando”, ha manifestado a los medios de comunicación.

09:10 La AECC pide que se mantengan los programas de cribado del cáncer de colón a pesar de la covid

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) solicitó hoy que se mantengan los programas de cribado a pesar de la pandemia, porque advirtió de que la paralización y ralentización están retrasando el diagnóstico de los cánceres de mama, colon y cérvix, lo que aumenta las posibilidades de detectar la enfermedad en estadios avanzados.

Los datos obtenidos para España antes de la pandemia, proporcionados por la Red de Cribados de Cáncer del año 2017, muestran que sólo el 44,5 pro ciento de los casi 12 millones de personas en edad de riesgo (entre 50 y 69 años) estaban cubiertas por un programa de cribado de cáncer colorrectal.

En Castilla y León en 2019 se hicieron 383.801 invitaciones a realizar las pruebas preventivas de cáncer de colon, respondiendo a la invitación el 36,4 por ciento. Además en el último año se han diagnosticado 2.522 casos nuevos (105 por cada 100.000 habitantes).

La AECC indicó que en la Comunidad se suspendieron las pruebas en la primera época de la pandemia, pero a partir de junio se reanudaron los cribados, con el objetivo de rescatar en 2021 incluso aquellos que habían quedado suspendidos.

09:00 Temperaturas casi veraniegas

Castilla y león amanece con temperaturas agradables que a lo largo del día podrían ser casi veraniegas en algunos puntos, donde podrían superarse los 27 grados, como en la provincia e Zamora. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Calimas, sobre todo en el suroeste. Vientos del este al sureste.

El martes 30 de marzo deja varias noticias de interés de las que LA RAZÓN se hace eco en sus ediciones digital y en papel. Entre ellas, el empeoramiento de la situación epidemiológica de la Comunidad, que duplica sus casos hasta los cerca de 400 nuevos contagios (389), la cifra más alta en mes y medio, y suma tres fallecidos más por covid en los hospitales. También resulta llamativo el incremento de los brotes activos, que han pasado en el último día de 224 a 253. Un incremento de más del 12 por ciento, siendo Burgos la provincia que atesora más. La Covid-19 continúa con su escalada en Castilla y León. Los datos ofrecidos en el día de hoy por la Consejería de Sanidad revelan que la incidencia acumulada a siete días se encuentra a las puertas del riesgo “alto”, al alcanzar los 74,83 casos por cada 100.000 habitantes, cerca de los 75 establecidos en el “semáforo” de actuaciones coordinadas. Mientras los datos a catorce días llegan a los 130,99 positivos. Y el alcalde de Burgos emite un bando municipal pidiendo a sus ciudadanos que extremen las precauciones estos días porque la situación es “preocupante”.

En materia policial, se conoce que un total de 22 personas han sido denunciadas por participar en dos fiestas ilegales en Miranda de Ebro (Burgos); que un incendio en una empresa de vidrio moviliza a seis dotaciones de los Bomberos de Valladolid; que agentes de la Policía Local de Palencia han detenido durante la mañana de este martes al presunto autor de un apuñalamiento a otra persona en el Camino Viejo de Villalobón (Palencia), el cual huyó del lugar y fue localizado por miembros del cuerpo policial en una calle céntrica de la capital tras obtener la descripción del agresor. El herido de 48 años de edad fue trasladado por los servicio sanitarios al Hospital Universitario de Palencia, aunque no reviste gravedad; y que la Policía ha detenido a tres individuos en Valladolid acusados del hurto de móviles en varios establecimiento de la capital, como se muestra en la fotografía que ilustra esta información.

La protección del lobo que pretende llevar a cabo el Gobierno de España impidiendo su caza también al norte del río Duero y poniendo en peligro la actividad ganadera y el desarrollo rural, sigue dando que hablar y ayer debatía este asunto en la Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), donde se acordaba, con los votos a favor de los representantes del PP, Ciudadanos y Por Ávila, y con la abstención del PSOE y UPL, sumarse a la carta abierta a toda la ciudadanía de apoyo a la gestión del lobo ibérico desde el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia.

Conseguir el máximo aprovechamiento de los fondos que vengan de Europa. Este es el principal reto que persigue el Gobierno que preside Fernández Mañueco para lograr una pronta recuperación económica de la covid. Para ello, la Junta, a través del Diálogo Social, pone en marcha, junto con los empresarios y los sindicatos CCOO y UGT la Mesa de los Fondos «Next Generation», con el reto de dialogar y concertar las políticas que faciliten la correcta gestión de los fondos en el ámbito público y privado. «Queremos evitar que Castilla y León se vea perjudicada, como ha venido ocurriendo hasta ahora, por la aplicación de criterios partidistas y alejados de objetivos claves para nuestra Comunidad, como son el equilibrio territorial o el reto demográfico», advertía la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, que presidía la reunión con los agentes sociales y económicos donde se constituía la mesa, en compañía del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. La consejera pedía un «frente común» para un reparto justo de los fondos europeos, y tendía la mano a las organizaciones empresariales y sociales, para convertir este nuevo foro en un espacio participativo y proactivo a la hora de afrontar los grandes retos que tiene la Región.

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha entregado este martes al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, la Memoria Anual de 2020 de esta institución, como paso previo al debate parlamentario que se producirá en las próximas semanas. Un anuario en el que se recoge el aumento de las reclamaciones ciudadanas ante el Defensor del Pueblo de Castilla y León, derivadas probablemente de la crisis sanitaria del coronavirus. De hecho, durante el pasado año han sido 6.248 las quejas recibidas por este órgano, 554 más que en 2019, mientras que el Procurador del Común ha actuado de oficio en 94 ocasiones por las 34 de hace dos años.

Y la Casa Museo Delibes en Valladolid cada vez está más cerca de convertirse en una realidad. En la mañana de hoy la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento vallisoletanos firmaban el compromiso a tres bandas con el fin de promover su creación y el desarrollo de distintas actividades.

Finalmente, cabe señalar que nueva campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad, en un momento en que son varios los indicadores que están mostrando un menor uso del mismo, en especial en Castilla y León.

Así se desvela de la última se pone en marcha una nueva campaña de vigilancia realizada en carreteras de la Comunidad (del 8 al 14 de marzo), donde los agentes de Tráfico se percataron de esta incidencia. Las cifras no engañan, y en relación con la anterior campaña realizada se ha producido un incremento del 12 por ciento.

Con datos relativos a 2020, en accidentes acontecidos en vías interurbanas en Castilla y León a 24 horas, el porcentaje de fallecidos en turismo y furgonetas que no hacían uso de dicho dispositivo de seguridad sí que cayó del 19 al 15 por ciento.

Es por ello que se ha puesto en marcha una campaña, recuperando un anuncio que se emitió en televisión durante el año 1973 y donde se explicaba que “por su seguridad use el cinturón de seguridad”, mensaje que parece cosa del pasado, y que no lo es, ya que después de 50 años, Tráfico sigue insistiendo en la importancia de su uso, debido a que uno de cada cuatro fallecidos no lo llevaba puesto en el momento del siniestro.