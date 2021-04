El PP reclama al Ayuntamiento de Soria incentivar el polígono de Valcorba

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Javier Muñoz Remacha, ha instado al equipo de gobierno socialista a trabajar para la atracción de proyectos empresariales al polígono de Valcorba, ante su próxima recepción por parte del Ayuntamiento de Soria. El concejal Popular ha indicado que los PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, pueden ser el instrumento más adecuado para atraer empresas al municipio.

Muñoz Remacha ha apuntado que “estamos en un momento crucial para la captación de inversores en base a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) a través de los fondos de la Unión Europea”. Para el Portavoz del Grupo Popular: “el equipo de gobierno socialista carece de iniciativa en este ámbito, mientras en otras ciudades de nuestro entorno están consiguiendo importantes proyectos con la consecuente generación de empleo”.

El edil Popular ha recordado que la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, acaba de anunciar en la vecina ciudad de Segovia la instalación de una empresa dedicada a la fabricación de envases que generará 300 empleos en la capital segoviana, y que invertirá 113 millones de euros. “Me da envidia sana, -indica el concejal Popular- y me pongo a disposición del equipo de gobierno para cualquier gestión que les pueda ser de utilidad en este ámbito”.

Muñoz Remacha añade que el Grupo Municipal Popular ha defendido siempre la importancia del empleo: “la generación de empleo es la mayor riqueza que se puede aportar a una ciudad, y lo necesitamos sin demora. Tenemos que trabajar mucho más fuerte en este ámbito y ser proactivos, contactando con empresas afines a lo que nuestra provincia produce; como por ejemplo, en el sector agroalimentario”.

Soria única capital sin matadero

Con la vista puesta en el sector agroalimentario, Muñoz Remacha, ha destacado que Soria es la única capital de España que no tiene matadero industrial: “el cierre del matadero que teníamos, ha pasado desapercibido para nuestro consistorio; una empresa más con sus puestos de trabajos perdidos, en un sector de actividad que considero estratégico para esta provincia”.

Para concluir, Muñoz Remacha reitera su petición de más proactividad en la atracción de empresas para la creación de empleo: “No podemos permanecer pasivos en este ámbito. Es la única forma de reportar riqueza a los sorianos, conseguir el retorno de los jóvenes, el crecimiento poblacional y el aumento de la calidad de vida. Si no conseguimos crecer, en unos años no podremos disfrutar de las inversiones que nuestro equipo de gobierno está haciendo, por no poder mantenerlas”.