El PP reitera su petición de crear la Oficina Municipal del Voluntariado en Soria

La concejal del Grupo Popular Municipal Mayte Delgado solicita la creación de una oficina municipal del voluntariado. Señala que ha requerido en varias ocasiones al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Soria la creación de un órgano de coordinación e impulso del voluntariado y que siempre ha tenido respuestas negativas por parte de los socialistas.

La edil Popular entiende que “es importante que sea el Ayuntamiento quien coordine las actividades de voluntariado y permita cumplir las diferentes necesidades que la población soriana demanda a este respecto, siempre respetando la normativa europea, estatal y la Ley de Voluntariado de Castilla y León”.

Para Mayte Delgado: “el efecto positivo de esta propuesta es bidireccional y revierte en el bienestar del que ayuda y del ayudado, fomentando, a su vez, el intercambio de experiencias y la satisfacción personal”.

Delgado explica que los servicios del personal voluntario permitirían cubrir campos desatendidos, “bien por no llegar con los trabajadores del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento o bien por no estar incluidos en los servicios a prestar”. Y señala varios ejemplos: “Entre otras actividades los voluntarios podrían hacer labores de acompañamiento: visitando en hospitales y residencias, o llamando por teléfono, o saliendo a pasear con personas que se encuentran solas, incapacitadas, etc. Otro ejemplo podría ser la transmisión y enseñanza de materias en las que los voluntarios sean expertos. Así reforzarían la socialización de los colectivos más desfavorecidos y evitarían el aislamiento social.”

Mayte Delgado comenta: “creo en el voluntariado y por ello he planteado la creación de esta oficina en varias ocasiones: como medida de choque para apoyar los servicios sociales en los inicios de la Pandemia COVID 19 y también al incluirlo entre las propuestas del Grupo Municipal Popular a los presupuestos del Ayuntamiento para el 2021 pero en ningún momento fue aceptada”.

“Ni siquiera fue considerada por el equipo de gobierno la posibilidad de contar con el trabajo del voluntariado social en nuestro municipio, cuando se trata de una iniciativa 100% positiva para Soria que recogería las peticiones de muchos sorianos que quieren participar en este tipo de tareas canalizándolas hacia las diferentes posibilidades que nuestra ciudad ofrece en este ámbito”, añade Delgado.

La concejal Popular asegura que Soria cuenta con bastante gente interesada en aportar su tiempo voluntariamente para ayudar a los demás pero que “muchas veces no se deciden por no saber dónde dirigirse, o simplemente por no encontrar un punto de información y coordinación como sería la Oficina Municipal del Voluntariado”.

La edil Popular manifiesta que se trata de una iniciativa muy empleada por las entidades locales y explica que la mayoría de las capitales de provincia de Castilla y León ya cuentan con oficinas de atención integral al voluntariado. Algunas son directamente municipales como Salamanca, León y Ávila y otras son gestionadas por redes locales de voluntarios en colaboración directa con los servicios sociales de sus ayuntamientos, muy habitualmente en locales cedidos de propiedad municipal.

“No comprendo la motivación que lleva a los responsables socialistas a oponerse de forma tan radical a esta propuesta, impidiendo utilizar el voluntariado para acabar con la soledad y para cubrir los nichos de actuación desatendidos en Soria en relación con las personas más vulnerables y en especial, nuestros mayores” comenta Delgado.

Para concluir la edil Popular afirma: “Estamos convencidos de que la Oficina Municipal del Voluntariado servirá para impulsar este tipo de acciones solidarias en Soria, en beneficio de la ciudadanía en general. Por eso, reiteramos de nuevo la petición al equipo de gobierno socialista e insistimos en su creación”.