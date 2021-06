El Tren Madrugador se reinaugura con 79 viajeros

Lunes especial para zamoranos, medinenses y segovianos que trabajan en Madrid. Y es que un año y casi cuatro meses después muchos de ellos han podido volver a subir al denominado como Tren Madrugador que une estas localidades con la capital de España para poder acudir a supuesto de trabajo y sin dejar de vivir en sus municipios.

Un total de 79 viajeros que se subieron en las estaciones de Zamora, Medina del Campo (Valladolid) y Segovia han estrenado este lunes por la mañana la recuperación del tren, en este caso un Intercity, que conecta Zamora con Madrid a primera hora de la mañana y regresa a la ciudad del río Duero que nos une con Portugal por la tarde.

Un servicio ferroviario demandado por la ciudadanía zamorana al posibilitar ir y volver a Madrid en tren en un recorrido de hora y media de viaje que llega sobre las ocho y media de la mañana la estación madrileña de Chamartín.

Una frecuencia que se ha podido recuperar gracias a la presión ciudadana pero también de instituciones como la Diputación de Zamora, que ahora quiere dar un paso más y exige al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos, que esta línea se declare de servicio público. Objetivo, según explica a LA RAZÓN Francisco José Requejo, presidente de la Diputación de Zamora, para que no la puedan volver a suprimir si baja el número de pasajeros y poder sacar bonos para que la gente use esos trenes. Requejo advierte de que la recuperación de esta frecuencia no es algo nuevo sino que es algo que la provincia ya tenía y que se lo quitaron, y por ello tiene claro que seguirán siendo beligerantes en este asunto y que no les van a callar, pese a que suspendan reuniones.

El trayecto, realizado este lunes por un tren de Renfe de la serie 121, ha salido de la capital zamorana a las 7.05 horas con 46 viajeros, tres de ellos con destino Segovia y el resto con billete a Madrid.

En la estación de Alta Velocidad de Medina del Campo se han subido otras cuatro personas con destino a Madrid y en Segovia, donde este tren Intercity puede ser utilizado por los viajeros de Avant, se han montado otros 29 clientes de Renfe. El tren ha llegado a la estación madrileña a las 8.33 horas, con cuatro minutos de adelanto.

El convoy efectuará el trayecto de vuelta por la tarde, con hora de partida a las 19.40 horas de Madrid y regreso a Zamora a las 21.15 horas.