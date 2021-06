Descubre qué ha pasado en las últimas horas en Castilla y León

Coronavirus

Castilla y León y con ella toda España dio hoy un paso más hacia la nueva normalidad, con la entrada en vigor del decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado jueves que regula el final del uso obligatorio de la mascarilla al aire libre siempre que se pueda guardar la distancia mínima de un metro y medio entre personas no convivientes. Desde primera hora del día, los ciudadanos de la Comunidad pudieron reencontrar por las calles sus rostros, más de un año después de que decretara el final del confinamiento domiciliario.

El decreto que entró en vigor este sábado modifica la Ley 2/2021, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Según expuso la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el pasado miércoles tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la mascarilla seguirá siendo obligatoria “si hay aglomeraciones de personas que nos impida mantener esa distancia”. También lo será en espacios cerrados o públicos como bibliotecas, farmacias o supermercados, así como en transporte público, trenes o aviones.

Castilla y león replica la tendencia al alza que ha experimentado España en los dos últimos días principalmente en cuanto a número e contagios, y este sábado, en el día en el que la mascarilla después de muchos meses ha dejado de ser obligatoria en exteriores siempre y cuando no haya aglomeraciones y se mantenga la distancia, anota 145 nuevos infectados, que suponen 26 más que hace 24 horas, aunque siete menos que hace una semana. Lo que supone que la tendencia decreciente, lenta per paulatina, de las últimas semanas, se ha detenido, y, por el contrario, la sensación es de que en las próximas semanas aumentarán los contagios debido a la relajación de las medidas de prevención y al aumento de la movilidad de la población por las vacaciones de verano.

El Camino de Santiago es el símbolo de la recuperación en este Año Santo, prolongado a 2022″, Así lo cree y así lo ha contado este sábado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras firmar la Declaración de Cooperación Interregional en el Camino de Santiago Francés con los territorios por los que discurre esta Ruta Compostelana, para la colaboración conjunta entre las distintas administraciones -central, autonómicas y locales-, junto a las asociaciones.

Un acuerdo que Fernández Mañueco rubricaba junto a los presidentes de La Rioja, Concepción Andreu; Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Navarra, María Chivite; el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, así como el presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS) y alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza González.

El presidente de la Junta aseguraba que el Camino de Santiago es una vía que vuelve a mostrarse como un lugar “donde nos encontramos”, y recordaba que Castilla y León es la comunidad que acoge los mayores trayectos de las vías hacia Santiago de Compostela.

Este viernes por la noche se conocía que la instituciones de la Unión Europea habían alcanzado un principio de acuerdo para el próximo periodo de la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027, que empezaría a aplicarse en 2023. Un preacuerdo con pros y contras para el campo de Castilla y León y que se ha interpretado de diferentes maneras desde las organizaciones profesionales agrarias (OPAS), donde existe división de opiniones en según qué cuestiones, con organizaciones más críticas, como Asaja o la Unión de Campesinos de castilla y León (Uccl) y más satisfechas, como Coag especialmente.

Desde el Gobierno autonómico, el consejero Jesús Julio Carnero ha pedido conocer el acuerdo definitivo para hacer una valoración en profundidad sobre la PAC pero lo que sí ha asegurado es que ahora se abre un intenso periodo de negociación interna en España para tratar de mejorar las condiciones a través del Plan Estratégico Nacional que debe ser aprobado en comisión, algo en lo que coinciden también todas las organizaciones agrarias.

Una bandera del colectivo LGTBi fue arrancada del balcón del Ayuntamiento de Torrecaballeros (Segovia). Su alcalde, el socialista Rubén García de Andrés, denunció los hechos a la Guardia Civil y manifestó en su cuenta de Twitter: “Quien o quienes hayan sido pueden estar muy seguros de que no me van a amedrentar”.

“No representan a la inmensa mayoría de los vecinos de Torrecaballeros. Que estas actitudes refuerzan a quienes pensamos que merece la pena trabaja por el respeto, la igualdad y la diversidad”, añade en su mensaje en la red social.

“Menos de 24 horas ha durado la pancarta multicolor del Orgullo 2021 en el balcón del Ayuntamiento. Denunciaremos los hechos y seguiremos apostando por la libertad, la igualdad, el respeto y la convivencia”, advierte el primer edil.

Vox sigue trabajando cada día para extender su tentáculos por toda la Comunidad de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales previstas para dentro de dos años, al menos las segundas. La formación que lidera Santiago Abascal en España quiere aprovechar su buen momento y el crecimiento que está experimentando el partido en las últimas elecciones que se vienen celebrando en el país, como las recientes de la Comunidad de Madrid o las anteriores y no tan lejanas de Cataluña, para reforzar su presencia y hacerse fuertes para seguir combatiendo a la izquierda de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos, separatistas catalanes y ex terroristas vascos en defensa de la unidad nacional.

Una unidad que ven cada día más comprometida, por acontecimientos como los indultos concedidos por el Gobierno de España en contra del Tribunal Supremo a los políticos presos catalanes condenados por el denominado “Procés” o Golpe de Estado que perpetraron en Cataluña en octubre de 2017.

Pero mientras todo esto ocurre, Vox sigue expandiéndose por Castilla y León, y por sus provincias. Y este sábado, uno de sus primeros espadas, como es el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha acercado hasta Segovia para inaugurar la nueva sede de la formación en la capital del Acueducto, ubicada en la calle Los Coches.

Allí, Ortega Smith cortaba la cinta y aseguraba, contundente, que Vox llega a Segovia para ocupar el vacío que, en su opinión, ha sometido el ayuntamiento socialista y la “derecha acomplejada” a los segovianos. Para ello, avanzaba que van a presentar candidaturas en las elecciones de 2023 en los principales municipios para llegar al 75 por ciento de la población y apuntaba también que se nombrarán coordinadores en todos los municipios de Segovia y se trabajará en coordinación para que el diputado de Vox en la provincia, Rodrigo Jiménez, lleve iniciativas de Segovia que otros “olvidan” y “abandonan” al Congreso de los Diputados.

Más de medio millar de inscritos opta a las 110 plazas convocadas en las categorías de Medicina Interna, Neumología y Medicina Intensiva, para lo que el servicio de Sanidad de Castilla y León, Sacyl, celebrará este domingo exámenes, correspondientes a la oferta pública 2019 de empleo sanitario.

De esta manera, mañana se desarrollará la séptima y última convocatoria prevista por la Gerencia Regional de Salud para procesos selectivos en especialidades médicas -casi todas hospitalarias-, con el objetivo de adjudicar un total de 110 plazas en las categorías de Medicina intensiva, neumología y Medicina interna, a las que se van a presentar en concreto 541 aspirantes.

La convocatoria de Medicina interna se va a desarrollar en Soria, en el Campus Universitario ‘Duques de Soria’, con un total de 62 plazas ofertadas para 292 admitidos (es la segunda cita más concurrida este año en los exámenes organizados por Sacyl para facultativos), han informado fuentes de la Consejería de Sanidad.