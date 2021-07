La Junta de Castilla y León acordó imponer el cierre del ocio nocturno en la Comunidad a las 2.00 horas de la madrugada -últimos clientes a la 1.00- como medida “quirúrgica” para frenar la quinta ola de contagios de la Covid-19, desatada en la Región, principalmente entre los más jóvenes.

Así lo avanzó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que informó también de que el aforo en las discotecas y salas de baile pasará a ser de un tercio, mientras que las pistas de baile seguirán cerradas.

Estas medidas, entre las que también se incluye el cierre de las peñas, entrarán en vigor en la madrugada de viernes a sábado y tendrán un periodo de vigencia y evaluación de 14 días.

Igea explicó que se ha tomado esta decisión con la sensación de que “se desplazará el ocio de unos lugares a otros”, motivo por el que solicitó a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) colaboración para el cumplimiento de las normas y evitar concentraciones y aglomeraciones, donde, no obstante, afirmó, “es obligatorio el uso de mascarilla si no ha distancia”. “Por muy baja que sea la letalidad en estos tramos de edad, tendrá un coste en vidas”, advirtió, ya que según declaró los contagios en los tramos de edad de entre 12 y 29 años, con una incidencia “disparada”.

Igualmente, justificó que se haya tomado esta decisión y no el cierre completo de los establecimientos por que “no se puede dañar al sector por la irresponsabilidad de una inmensa minoría”. “Hubiera sido más fácil y más sensato con un toque de queda”, insistió. “No queremos que se produzca el desplazamiento. Preferimos asegurarnos de que el ocio que se realiza sea dentro de las condiciones que creemos que son más seguras. Y es más seguro un señor sentado en una mesa, con un control de aforo, que 20 personas en la casa de un chaval y sin mascarilla. Lo más fácil es cerrarlo todo, pero dejar a la gente en la calle no tiene sentido si no hay toque de queda”, subrayó.

También el vicepresidente explicó que Castilla y León no puede desarrollar las medidas aprobadas por la Xunta de Galicia, de cerrar parques en horario nocturno para evitar los botellones, porque carece de policía autonómica o municipal, capacidad y competencias. “Tenemos que evitar a toda costa la celebración de eventos multitudinarios; y por eso nos hemos dirigido a FRMP”, insistió.

Por otro lado, Igea respondió que la Junta no puede dictar una norma contraria a la estatal y, por tanto, no puede obligar al uso de mascarilla en exteriores de nuevo. “Por eso, lo que hacemos es recomendar a los ciudadanos que las mantengan en interiores y en exteriores cuando no se pueda mantener la distancia”. En la calle Santiago de Valladolid, un viernes por tarde, es lógico ponérsela; y en las Contiendas, se las podrán quitar”, dijo.

El vicepresidente sostuvo, por otro lado, que los cribados masivos se efectuarán “donde se consideren útiles”, si bien matizó que en este momento “empiezan a tener una utilidad dudosa, porque el grado de incidencia genera una presión tan alta en Atención Primaria que complica las cosas más que ayudar”.

Los contagios siguen en aumento

Estas medidas son más necesarias que nunca ya que la Covid-19 continúa al alza en Castilla y León, donde este jueves las cifras de contagios nuevos vuelven a crecer hasta los 1.851. Se trata de 334 infecciones más que este miércoles, cuando fueron 1.517, y 1.155 casos nuevos con respecto al dato del pasado jueves, cuando el virus decidió levantar el vuelo, con 696 nuevos diagnósticos.

Así lo reflejan los datos de la Consejería de Sanidad, que precisan que no hubo que lamentar ninguna muerte en las últimas 24 horas, y que se los médicos han dado de alta a diez pacientes. Con ello, el acumulado de finados a lo largo de la pandemia se mantiene en los 5.794, y las altas se elevan ya las 30.630. De manera paralela a los contagios crecen los brotes, con 258 (ayer fueron 225), con 1.492 casos vinculados.

Por lo que respecta a los nuevos casos, de los 1.851 notificados hoy, 1.755 tienen diagnóstico el día previo. Las provincias que vuelven a concentrar la mayor parte de los casos son Burgos, que roza los 500, con 499 infecciones.

En Valladolid el dato también repunta y suma 339, por debajo de los 296 de este miércoles, y León también supera los 300, con 315. Ayer anotó 233.

Con menores cifras, pero aún así importantes, se encuentran Salamanca, con 196 casos, y Zamora, con 154. Segovia suma 81 contagios; Soria, 55 y Ávila, 37.

En estos momentos el acumulado de contagiados en Castilla y León asciende a 249.140, de los cuales 242.652 se diagnosticaron mediante pruebas de infección activa. Valladolid se mantiene como la provincia que acumula más positivos, con 55.320, seguida por León con 44.025; Burgos, con 39.368, y Salamanca con 33.774. En el caso de Ávila son 13.443; en Palencia, 20.237; en Segovia, 18.043; en Zamora, 14.836; y en Soria, 10.094.

Casi 260 brotes

En cuanto a los brotes, de los 258 activos la mayor parte se corresponde, de nuevo, con las provincias de Valladolid (50), Zamora (49) y Burgos (45), con 283, 357 y 197 casos vinculados. Salamanca, por su parte, suma 39, y 194 casos vinculados; y Soria, 23, con 101.

Segovia escala hasta los 18, con 118, y Ávila y León cierran la jornada con ocho brotes cada una, y 36 y 109 infectados vinculados a ellos.

En cuanto a las altas, se sitúan ya en un total de 30.630. Las diez altas registradas se reparte entre las cuatro de Burgos, hasta las 4.271; dos de León, hasta las 5.291; una en Salamanca, con 4.158; una en Soria, con 1.341; otra en Valladolid, hasta las 7.479, y otra en Zamora, 2.001. Se mantienen en Burgos, 4.267; Segovia, 1.969; Palencia, con 2.314, y en Ávila (1.805).

Por lo que respecta a los decesos, se mantienen los datos del jueves. Los hospitales de Valladolid siguen a la cabeza de finados por COVID, con 1.183 pérdidas. Les siguen los de León, con 1.159; Salamanca, 840; Burgos, 715; Palencia, 454; Zamora, 437; Segovia, 371; Ávila, 347; y Soria, 288.