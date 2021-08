Valladolid goza con su triatlón

Coronavirus

Gran jornada deportiva en Valladolid, con la 23 edición de su Triatlón, una prueba marcada en rojo en el calendario de los atletas de esta dura disciplina, celebrada en el entorno de la Playa de Las Moreras vallisoletana, con bastante público siguiendo las evoluciones de los deportistas en los alrededores del circuito pese a ser el primer día de agosto con más de media España de vacaciones, que desplegaron lo mejor de sí mismos en un día excepcional en lo climatológico, con menos calor que favoreció también el desarrollo de las pruebas en sus distintas modalidades.

La catalana pero afincada en Madrid Sara Pérez y el soriano Jaime Izquierdo cumplieron los pronósticos y se adjudicaron con relativa solvencia el “Ciudad de Valladolid” que se disputó en la modalidad de Sprint con la participación de 200 triatletas llegados desde bastantes lugares de la geografía nacional.

La primera, además, ha conseguido su tercer entorchado en esta prueba vallisoletana, aventajando a la local Esther Gómez, vencedora en las dos últimas ediciones disputadas en 2018 y 2019.

A las 10:10 se dio la primera salida de la prueba femenina con 33 participantes. La temperatura del agua, a 22 grados, permitía el uso del traje de neopreno, pero justo en el límite de su utilización. Siete minutos más tarde se ponía en marcha la prueba masculina y después la de participantes no federados.

Pérez, salía en el sector del agua (750 metros) en tercera posición detrás de Andrea López y de Esther Gómez, sin embargo, en los 20 kilómetros de la bicicleta ya cogió ventaja a sus perseguidoras. Justo en el desmonte no vio la zona habilitada y los jueces la sancionaron con una penalización de 10 segundos a sumar en la línea de meta. “No vi la línea de desmontaje y he seguido y no me he dado cuenta. Fue fallo mío”, admitía Pérez al término de la prueba.

Sara Pérez, vencedora en la 23 edición del Triatlón "Ciudad de Valladolid"

Aún así, su tiempo de 1.02.15 (ya sumada la penalización) le adjudicó la primera posición por delante de la vallisoletana del E-Triatlón Esther Gómez, 1:02.46 y de la cuellarana del Triatlón Soria, Marina Muñoz, 1:04.47 que salió quinta del agua, pero fue remontando.

“Me gusta mucho esta ciudad y esta prueba”, decía la triatleta catalana, quien reconocía, no obstante, no haber nadado como le hubiera gustado debido a que no se encontró cómoda con el traje de neopreno, si bien destacaba que mejoró con la bicicleta hasta llegar a la prueba de correr donde “me he encontrado bastante fuerte”.

Entre los chicos el soriano Jaime Izquierdo hizo valer su superioridad desde el primer momento ya desde el primer en el sector del agua, aunque muy ajustado con Raúl Gómez y Fernando Carmona. Con la bicicleta comenzó su escalada llegando a sacar más de cuatro minutos a sus rivales, que en grupo entraban comandados por Carmona.

Javier Izquierdo hace su entrada en meta para lograr la victoria en el Triatlón Ciudad de Valladolid

El triatleta del club soriano ponía así de manifiesto cuál es su prueba fetiche, En el sector de carrera (5 km), Izquierdo conservó la ventaja entrando con un tiempo de 57.12 muy por delante de Xabier Tijero, de Portugalete, con 1:00.11 y de Alberto González Gil (Triatlón Toledo), con 1:00.28. Cuarto fue el hermano de Esther, Raúl Gómez, primero en la categoría junior.

“Estoy muy satisfecho con esta victoria y con la temporada. La verdad es que es un año inmejorable. Ayer gané el Triatlón regional Cross en Astudillo, hace tres fines de semana el campeonato de Castilla y León de carretera y segundo en el clasificatorio para el nacional. No puedo pedir más a este año”, apuntaba el triatleta soriano, que también lograba un meritorio quinto puesto en primera división nacional en el Duatlón.

Respecto a la prueba de Valladolid, apuntaba a su finalización que sabía que tenía opciones de ganar si se escapaba en bici, su mejor segmento. “En el inicio de la bici le he atacado a Raúl Gómez y me ido solo. He conseguido abrir diferencias. Ellos se han parado en pelotón a vigilarse y se han centrado en jugarse el segundo puesto”, destacaba.

Resto de categorías

En la competición sub 23 se impuso Hugo Ramos, seguido de Javier García y de David de Castro, mientras que en féminas Esther Gómez y Marina Muñoz repitieron y compartieron podio con Eva Piñel, tercera.

Raúl Gómez fue el mejor junior, seguido de Hernán Alonso y de Sergio Domínguez, mientras que en chicas ganó Isabel Alonso, y segunda Karma Faces.

En juveniles, Fernando Carmona fue el mejor seguido de Hugo Fernández y de Óscar Martínez, mientras que en féminas Zoila Sicilia se impuso a Andrea López y Marina Herguedas.

Entre los veteranos, Alberto González y María Hernández, ganaron la V-1, Javier Ortega y Elena Olea, la V-2, y Pablo del Amo, la V-3.

Podio por equipos en categoría masculina

Por equipos, Triatlón Soriano fue el mejor en chicos, seguido de E-Triatlón Valladolid y de Triatlón Pisuerga. En chicas E-Triatlón venció a Triatlón Guadalajara.

Al término de la competición, Roberto Rey, presidente del Tripi Valladolid, organizador de la prueba, mostraba su satisfacción por haber sacado adelante y con nota esta prueba en un año con muchas dificultades así como novedades en el recorrido.

Podium masculino del XXIII Triatlon Ciudad de Valladolid

1° Jaime Izquierdo de Triatlon Soriano

2°. Xabier Tijero del club Alusigma

