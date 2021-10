Villarroel: “Vamos a conseguir unos presupuestos que harán de Castilla y León una región más competitiva”

La coordinadora de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, ha defendido este lunes el trabajo que están llevando a cabo sus compañeros de partido que forman parte del Gobierno regional, tanto a la hora de llevar a cabo reformas o que se vayan cumpliendo medidas del pacto de cien puntos “ampliables” para la gobernabilidad con el PP, como ahora en las negociaciones para los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022.

Unas negociaciones que, según apunta la dirigente “naranja”, se encuentran “muy avanzadas”, y en breve se podrían conocer noticias al respecto. Además, Villarroel asegura que estas Cuentas autonómicas van a incluir medidas encaminadas a corregir los desequilibrios territoriales y harán de Castilla y León “una Comunidad, más competitiva en el conjunto de España”.

La coordinadora autonómica de Ciudadanos se expresaba de esta forma esta mañana tras reunirse con cargos de su partido en el Ayuntamiento y la Diputación, donde se desmarcaba de llevar a cabo esas negociaciones y tampoco confirmaba si en su agenda de visita a la capital amurallada tenía previsto mantener algún encuentro con responsables de Por Ávila para abordar ese asunto. “Es el Ejecutivo regional el que está negociando los Presupuestos”, apuntaba, a la vez que defendía el buen hacer de sus compañeros. “A Ciudadanos no se le puede criticar por esta cuestión ya que no nos levantamos de la mesa hasta que no llegamos a un acuerdo”, destacaba.

También volvía a refirmar el compromiso del partido con los castellanos y leoneses en el acuerdo de gobierno con el PP hasta el final de la legislatura. “Hemos pasado una pandemia, que yo creo que se ha gestionado muy bien por parte de Ciudadanos en el tema sanitario y, mientras se sigan cumpliendo los acuerdos acabaremos la legislatura”, decía. “·Nosotros hemos venido a la política -continuaba- para llegar a acuerdos, para meter recetas liberales, para hacer reformas, y de momento estamos contentos porque los acuerdos se van cumpliendo en un porcentaje muy alto”, señalaba.

Por otra parte, Villarroel denunciaba el “pasteleo” entre PSOE y PP para “repartirse cargos judiciales”, lo que a su juicio demuestra que los populares son “la verdadera muletilla del sanchismo” y que “cuando quieren, bien que se ponen de acuerdo en repartirse carguitos”.

Tras señalar que Cs “no va a entrar jamás en ese reparto” que les parece “una vergüenza”, Gemma Villarroel criticaba también un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que está “más que acordado y cerrado” y que “perjudica muchísimo a Castilla y León y a Ávila”.

“Sólo están contentos con ellos nacionalistas, Bildu, que está cambiando presos por presupuestos, y Podemos, que está realizando injerencias en muchos aspectos”, advertía.

Respecto a la provincia abulense, Villarroel se quejaba de que “no haya nada” en los PGE para infraestructuras de conexión importantes, como son la A-40; tampoco hay nada para el polígono industrial de las Hervencias; o que en inversiones solo haya para unos 300.000 euros la zona del incendio de Navalacruz, declarada como zona catastrófica, “

“Mientras riegan de millones a otras comunidades autónomas por una cuestión de quedarse en el poder y una necesidad de votos, nosotros, desde el Ayuntamiento, desde la Diputación y desde la Junta seguimos trabajando por esta provincia, por Ávila”, apuntaba.

Al respecto, recordaba que “desde la Junta y desde la Diputación sus compañeros liberales están realizando un plan para llevar la conectividad a toda la provincia abulense, además de preparar un plan sobre la despoblación y reindustrializar esta tierra.