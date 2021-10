Los abulenses piden una Sanidad más próxima y de calidad en los pueblos

Coronavirus

Los abulenses del medio rural están preocupados por el futuro de la Sanidad ante la reforma sanitaria que plantea el Gobierno que preside Fernández Mañueco en la Comunidad. Una inquietud que tanto populares como “naranjas”, partidos socios de Gobierno en la Junta, han recogido en una moción que han presentado para su debate en la Diputación de Ávila, y que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos de la institución provincial. La iniciativa insta al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León a establecer cuantas medidas sean necesarias para garantizar una asistencia sanitaria próxima y de calidad en el medio rural de la provincia de Ávila.

Así, por un lado, la moción exige al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que lleva a cabo una convocatoria extraordinaria de Medicina Familiar y Comunitaria (MIR) para “absorber la bolsa de grado de medicina que no puede ser contratado por la administración pública al no contar con título de médico especialista”. Igualmente, el documento solicita la “agilización, manteniendo los estándares de calidad, de los procesos de homologación de títulos de especialista sanitario no expedidos en la Unión Europea”. Y, finalmente, pide al Ejecutivo central que impulse un acuerdo “con las fuerzas parlamentarias nacionales” para redactar “un Plan Nacional de Especialistas Sanitarios, que permita contar con el número de especialistas médicos y de enfermeras necesarios para dar respuesta a las necesidades en los próximos 30 años”.

Mientras que, por otro lado, la moción reclama a la Junta de Castilla y León “seguir avanzando” en la consecución de un acuerdo con los grupos parlamentarios, los ayuntamientos, las diputaciones y los profesionales de la sanidad para “reforzar la atención primaria” en la Comunidad. Y todo ello, “sobre la base” de hasta nueve “principios” entre los que figuran la “garantía de asistencia presencial médica y de enfermería en todos los centros de salud y consultorios locales de la red, según la norma”.

Igualmente, la iniciativa solicita al Gobierno autonómico un “compromiso de no reducción de recursos sanitarios del medio rural para trasladarlos al medio urbano”, además del desarrollo de la cita previa en el medio rural, mediante un sistema de atención personal al usuario”.

La mejora de las emergencias sanitarias en el medio rural, con más recursos, soportes vitales avanzados y básicos y la puesta en marcha del transporte sanitario aéreo nocturno; el refuerzo del sistema de transporte a la demanda” y una “mejora de las condiciones de contratación y laborales de los profesionales sanitarios eventuales en el Sacyl, hasta situarlas entre las mejores del Sistema Nacional de Salud, son otras de las reclamaciones de la moción aprobada por la Diputación de Ávila.