Carlota Amigo: “En el Diálogo Social hay mucha testosterona”

Las últimas declaraciones de los principales dirigentes de UGT y CCOO calificando a Ana Carlota Amigo como la “peor” consejera de la historia de Castilla y León, no han sentado del todo mal en la protagonista, quien ha contestado con cierta sorna y mucha ironía a ellas, pero también con datos, que avalan su gestión al frente de la Consejería de Empleo e Industria.

Así, por un lado, aseguraba que “parece que hay que ir a ver al Papa para caer bien a los sindicatos”, en referencia a la reciente visita al Santo Padre de la vicepresidenta y ministra de Trabajo comunista Yolanda Díaz, protegida de los dos sindicatos de clase, mientras que, por otro, aseguraba que lo que importa son los resultados y no cómo eres”.

Y, al respecto, Amigo sacaba pecho de los datos de desempleo actuales “que son los mejores de la historia de Castilla y León”, así como del número de acuerdos alcanzados en el Diálogo Social en los dos últimos años.

Además, la consejera echaba en cara a los sindicatos la “falta de lideresas” en ellos. “En el Diálogo Social hay mucha testosterona”, apuntaba. ”Yo no digo que no me tomen en serio por ser mujer, pero sí creo que los titulares grandilocuentes no hacen bien a esta Comunidad y no los he visto cuando lideran las consejerías los hombres”, decía, en declaraciones recogidas por Efe.

“En 30 años de esta autonomía -continuaba- los líderes del Diálogo Social son siempre hombres. , por lo que ya es hora de que esta tendencia cambie”.

Hoy en Salamanca hemos vuelto a comprobar la extraordinaria labor de los centros de formación del @empleojcyl

Los alumnos de panadería y sumillería han demostrado su solvencia profesional.

Gracias a @DOArribes @DOSalamanca y @hosteleriasalam por su colaboración pic.twitter.com/7rfnVbHDgL — Ana Carlota Amigo 🖤🇪🇸 (@carlotaamigo) December 14, 2021

Centros formativos

El Gobierno regional abrirá sus centros formativos a las empresas para que puedan trabajar en la formación de los perfiles profesionales específicos que necesitan.

Así lo avanzaba este martes la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, durante su visita al Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional, donde aseguraba que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León está realizando las gestiones necesarias para abrir el centro en horario vespertino para cumplir esta función, además de atender las demandas del mercado de trabajo y completar los conocimientos de los trabajadores de los distintos sectores económicos.

“La formación de los trabajadores es una de nuestras prioridades ya que cada vez es más necesaria para que empresas y trabajadores puedan adaptarse a la constante evolución que experimentan los distintos sectores productivos”, decía la consejera, convencida de que los trabajadores se benefician de ella “porque mejora sus oportunidades de empleo”, al igual que las empresas “porque aumentan su productividad y competitividad con trabajadores adecuadamente formados”..

Carlota Amigo explicaba que la Junta está haciendo un esfuerzo para acercar la formación a las necesidades específicas de cada empresa y de cada sector, facilitando que puedan cubrir sus puestos de trabajo con personas de máxima solvencia profesional.

En este sentido, la consejera ponía como ejemplo al Centro Nacional de Formación Ocupacional de Salamanca, del que decía que es un “referente nacional” especializado en el área profesional de industrias cárnicas, lácteos, panificables e industrias alimentarias diversas. “Sectores profesionales todos ellos -decía- especialmente vinculados a las características productivas de la provincia salmantina y con un gran potencial de empleo directo e indirecto que requiere una constante cualificación de profesionales”.

La consejera recordaba que durante este curso se ha reforzado la formación en este centro para “dar respuesta a esas necesidades del mercado laboral”. Concretamente, en el año 2021 se desarrollaron allí 27 cursos en los que se formaron 405 alumnos en las especialidades de sumillería, panadería y bollería, carnicería y elaboración de productos cárnicos, ensayos microbiológicos y biotecnológicos, análisis químico, y docencia de la formación profesional para el empleo. “Todas estas especialidades pertenecen a sectores con una alta demanda de profesionales en el mercado laboral”, apuntaba Amigo.