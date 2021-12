Los niños de Castilla y León se quitan el miedo al pinchazo contra el covid: “por todos”

Los niños de once años de Castilla y León han comenzado este miércoles 15 de diciembre a recibir la vacuna contra el coronavirus, muchos de ellos alentados por sus padres, que les han animado a hacerlo “por todos” y deshacerse del miedo que les producía a algunos este primer pinchazo.

Esta ha sido la motivación de madres como Isabel Alonso, que salía a las cuatro de la tarde de este miércoles del pabellón Pedro Delgado de Segovia con su hijo, Alberto Sánchez, recién vacunado.

Cuando los periodistas le ha preguntado por qué había decidido poner la vacuna a su hijo, ella ha respondido que lo hacía “por todos”: “Además, que está en sexto, ahora tiene una excursión y parece que llevas un poco más de seguridad”, ha añadido.

Esta madre lo ha tenido “muy claro” desde el principio, a pesar de que su hijo sí tenía “un poquito de miedo” y estaba “un poco asustado”. Sus dos pequeños han llevado la crisis sanitaria “a ratos” y la parte del confinamiento “un poco mal” y por eso también lo han hecho: “Para que no nos vuelvan a encerrar”, ha apuntado, mientras su hijo asentía a su lado.

Vacunación de niños de 5 a 11 años en Castilla y León. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 15/12/2021 FOTO: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

También se ha quitado el temor Lucía García, otra de las niñas segovianas vacunadas este miércoles, que lo ha relatado así: “Yo tenía mucho miedo, pero me han agarrado el brazo, me han dicho que mirara para otro lado y no me ha dolido... Luego, cuando he visto que no me dolía, ya cuando me pongan la segunda dosis, ya no tendré miedo”, ha comentado.

Quien también lo tenía claro desde el principio en este caso ha sido su madre, Isabel García: “Ni me lo pensé la verdad, es que del tirón... ella no quería porque estaba asustada, pero le he dicho que es lo mejor que se puede hacer, hay que prevenir”, ha opinado.

Este miércoles 15 de diciembre ha comenzado la campaña de vacunación infantil en España para casi 3,3 millones de niños de cinco a once años en centros de salud, hospitales y puntos habilitados hasta ahora como vacunódromos y pabellones.

Andrés Vela, primer niño del Bierzo en ser vacunado contra el Covid-19, junto a su padre FOTO: César Sánchez/Ical Agencia ICAL

En Segovia, han sido llamados para acudir al pabellón Pedro Delgado de la capital de provincia los nacidos en el primer semestre de 2010 de cinco zonas básicas de salud de la provincia en diferentes franjas horarias.

Hasta el próximo 23 de diciembre, recibirán la dosis pediátrica todos los pequeños entre 8 y 11 años que acudan a este polideportivo o a los distintos centros de salud de la provincia, en función de la zona básica de salud a la que pertenezcan.

En Ávila, la vacunación infantil también ha comenzado en la tarde de este miércoles en la zona de Piedrahíta, al suroeste de la provincia, donde están llamados a vacunarse un total de 260 niños de entre 8 y 11 años en el Polideportivo Municipal de la localidad.

Palencia es otra de las provincias que empezará a contar a partir de este miércoles con algunos de sus pequeños vecinos inmunizados con la primera dosis, ya que desde las dos de la tarde ha comenzado la administración a niños de entre diez y once años.

Unos niños muestran con orgullo el algodón que les han puesto después de vacunarles FOTO: Concha Ortega Agencia ICAL

En este caso, han sido los pertenecientes a todos los centros de salud de la capital palentina y de Palencia Rural, en la carpa situada en el exterior del centro de Salud de La Puebla.

La Delegación Territorial de la Junta en Palencia ha previsto que la vacunación de los menores de 12 años se prolongue durante tres días, hasta el 17 de diciembre, y se ha fijado el día 18 para “la repesca”.

Otras provincias de la Comunidad Autónoma tendrán que esperar aun algunos días para vacunar a sus niños, hasta el viernes 17 en el caso de Valladolid, el sábado 18 para Zamora o el lunes 20 para los salmantinos.

Desde que se puso la primera dosis de la vacuna en la comunidad autónoma el 27 de diciembre del año pasado, se han administrado en Castilla y León 4.563.084 dosis, que han permitido proteger frente al virus con el ciclo completo a 2.004.586 personas, mientras que ya han recibido la tercera dosis 722.982 personas.

El último eslabón incorporado al plan nacional de vacunación ha sido la población infantil, un grupo que suele tener síntomas más moderados de la enfermedad del coronavirus, pero que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado inmunizar también, fundamentalmente para reducir la transmisión.