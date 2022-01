Hasta 29 candidaturas de todos los gustos y colores a elegir en Castilla y León

El próximo 13 de febrero están llamados a las urnas en Castilla y León un total de 2.094.490 ciudadanos, lo que suponen 20.315 electores menos que en mayo de 2019, quienes podrán elegir entre 29 candidaturas diferentes para todos los gustos y colores, aunque de todas ellas solo siete estarán presentes en las nueve provincias de la Comunidad, como es el caso de PP, PSOE, Vox, Ciudadanos, Unidas Podemos- Izquierda Unida y Podemos concurren juntos por vez primera en Castilla y León-, Partido Animalista Pacma y el Partido Castellano-Tierra Comunera-Recortes Cero.

El resto de candidaturas solo estarán presentes en alguna de las provincias o en varias pero no en todas, según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), como es el caso de la Plataforma Ciudadana España Vaciada, que concurrirá en Palencia, Salamanca y Valladolid con esta denominación, además de en Soria y Burgos, con las marcas de Soria Ya! y Vía Burgalesa.

Además, cabe señalar que Salamanca, con catorce, es la provincia que más opciones y variedad ofrece a sus votantes, seguida de Valladolid y Palencia, con trece.

Otra de las novedades de esta convocatoria es que Por Ávila, que entró en las Cortes por su escaño en la provincia que les da nombre, ha presentado también lista en la provincia de Valladolid.

El otro partido con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, la Unión del Pueblo Leonés (UPL), con un procurador en la legislatura que acaba de concluir, se presenta como es habitual únicamente en las provincias vinculadas al antiguo Reino de León: León, Zamora y Salamanca, al igual que hace el otro partido que habitualmente concurre en estos territorios, el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL).

Sobre el resto de formaciones, se presentan en cinco provincias los representantes del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) -Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid-, en cuatro lo hace el Partido por Un Mundo Más Justo -Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid-, mientras que con dos aparece Falange Española de las JONS -Palencia y Valladolid-.Por último, entre las candidaturas que sólo se presentan en una provincia destaca la concurrencia de más partidos con un enfoque puramente provincial o incluso comarcal.

Es el caso de Zamora Decide y Por Zamora -que trata de replicar lo ocurrido en Ávila-, de los bercianos de la Coalición Por El Bierzo-El Bierzo Existe, que repiten.

También se presentan en una sola provincia las candidaturas de Partido Integración Comunitaria (Ávila), Falange (Ávila), Escaños en Blanco (Burgos), Partido Unionista Estado de España (Palencia), Despierta (Palencia), Tú Aportas (Salamanca), Volt España (Salamanca), Centrados (Segovia), Partido del Progreso de las Ciudades de Castilla y León (Soria) y Unión Regionalista de Castilla y León (Valladolid).

De entre los votantes llamados figuran 1.934.411 residentes en España y 160.079 en el extranjero, entre quienes se encuentran 51.755 jóvenes que podrán ejercer este derecho por primera vez.

Por provincias, Valladolid, con 431.014, y León, con 426.066, censan algo menos de la mitad de electores por delante de Salamanca (302.070), Burgos (297.401), Zamora (165.295), Palencia (139.101), Ávila (137.547), Segovia (119.751) y Soria (76.245), que cierra el listado.

Con 81 procuradores en juego, los mismos que en los anteriores comicios, las elecciones servirán para formar un Parlamento autonómico que se constituirá el jueves 10 de marzo a las doce del mediodía, tal y como figura en el decreto de convocatoria electoral que firmó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

De este modo, Valladolid se mantendrá como la provincia con un mayor número de representantes, con 15; seguida de León, esta vez con 13; de Burgos, con 11; Salamanca, ya con 10; Ávila, Palencia y Zamora, que repiten con 7 cada una; Segovia, que baja hasta los 6; y por último Soria, que repite con sus 5 procuradores.

Con estas elecciones, Castilla y León pasará a tener un calendario electoral propio al igual que ocurre con las regiones de País vasco. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana o Galicia.