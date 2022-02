La Católica de Ávila profundiza en las criptomonedas y los activos digitales

Más de cincuenta personas, entre alumnos de Máster y público en general, han participado en el último webinar de la Universidad Católica de Ávila: “NFTs, Fan Token, Gamefi: Cómo la tecnología Blockchain está cambiando nuestro mundo de estrategia empresarial”, que se desarrolló vía streaming.

Tal como ha señalado el doctor Ricardo Reier, director de la Escuela de Negocios Ávila Business School y organizador de las jornadas, se trata del primer Webinar celebrado en el año 2022 y el primero que se desarrollaba en colaboración con una empresa externa, en este caso Binance. Según Reier, Binance se ha convertido en el primer Exchange de criptomonedas del mundo.

Esta nueva jornada, ha indicado Reier, se ha convertido en una continuación de la desarrollada a finales de noviembre de 2021 en la que se trataron aspectos específicos sobre criptodivisas y fintech.

Ricardo Reier, director de la Escuela de Negocios Ávila Business School y organizador de las jornadas, FOTO: UCAV La Razón

La sesión fue impartida por Alberto Ortiz, county lead en Binance Iberia y profesor de Estrategia en la Escuela de Negocios de la UCAV, y por Xavier Molina, marketing manager en Binance Iberia.

Por su parte, Alberto Ortiz ha recordado en una primera intervención el volumen de negocio que supone hoy en día el mercado de las criptomonedas y del resto de activos digitales. Tal como ha informado, el volumen de transacciones diarias alcanzó el pasado mes el récord de 68.000 millones de dólares. Del mismo modo, ha explicado cómo invertir, en base a qué criterios y como detectar posibles operaciones sospechosas.

Por otro lado, Xavier Molina ha explicado en qué consisten los denominados Activos Digitales no Fungibles, los denominados NFTs. Molina ha realizado un asombroso repaso sobre el origen y la evolución de los Non Fungible Token como activos digitales únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor, ya que van asociados directamente a una cadena de bloques. En este mismo sentido, el ponente ha expuesto en qué consiste la tecnología Blockchain y cómo va ligada a estos nuevos activos que ya constituyen imágenes de marca y posibilidades de inversión. Estos nuevos activos serían la versión digital de cualquier obra, con la diferencia que se producen y exponen directamente en Internet.

Por último, Molina ha explicado el concepto de los Fan Token y ha expuesto las inmensas posibilidades que se abren en este sector a través del denominado Metaverso, un nuevo concepto de Universo 3D persistente en línea que combina múltiples espacios virtuales diferentes.