El audio de un ex alto cargo sobre el caso Koldo: "Están encubriendo a mucha gente"

Varios ex altos cargos del Ministerio de Transportes han dicho basta sobre las irregularidades que han vivido en los últimos años. LA RAZÓN ha accedido al audio de uno de estos funcionarios en el que critica la auditoría que se realizó en el marco del "caso Koldo" sobre la etapa de José Luis Ábalos. "Se está encubriendo a mucha gente", apunta este empleado público que vivió en primera persona el reparto de mascarillas durante la pandemia.

Uno de los momentos más importantes de la investigación del "caso Koldo" fue sin duda la auditoría que realizó Óscar Puente sobre las compras de mascarillas en la etapa de José Luis Ábalos. Este informe interno detectó "irregularidades" en el pago de 20 millones de euros por la adquisición de este material. Hubo una primera compra de cuatro millones que se duplicó en poco más de media hora.

"No para de mentir"

La recopilación de esta información conllevó la comparecencia en el Senado de Puente donde anunció el cese del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del director general de Gestión de Personas del gestor ferroviario, Michaux Miranda. Después Ábalos arremetió contra la documentación ya que consideró que "contaminaba" la causa judicial abierta.

Uno de los nombres propios que elaboró esta auditoría fue Belén Villar, que se encuentra en el ojo del huracán por las denuncias que se han interpuesto en el canal interno del ministerio. "Ella se ha prestado a colaborar y para ver qué es lo que se ha hecho mal. Conoce todo el ministerio y le habrá propuesto eso al ministro", afirma este funcionario.

Al ser cuestionado sobre las dudas de la auditoría solicitada por Óscar Puente y realizada por esta mujer, este ex alto cargo se muestra tajante: "No para de mentir". "Yo no he hecho nada malo", llega a señalar este hombre que ha sido cesado de su cargo.

El PP cita en abril a Óscar Puente, la ex de Ábalos y Luis Planas a la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' Europa Press

Este miembro de Transportes fue uno de los encargados de repartir el material sanitario que se adquiría en el ministerio para repartirlo. Tenía un control minucioso y exhaustivo de los artículos. "300.000 mascarillas con reparto del cuadro, 50.000, 25.000, 15.000, 12.000... de todas las gerencias y demarcaciones", subraya en el audio explicando cómo trabajaba en esa época y la documentación del proceso.

La auditoría de Ábalos "se lo inventan"

"El millón que quedan en Correos, se abren las cajas, se expurgan y se cuentan. Según los cuadros, se repartía el doble por las zonas estratégicas. Tu crees que de eso no hay certificados de recibí de todo el mundo cada vez que venía", pregunta este hombre a su interlocutor. A lo que después señala que "se inventan" el número de mascarillas de la auditoría. "Se lo inventan y ya está. Dicen que no hay. En el informe dicen que solo hay controlados 1.138.000 mascarillas que son las de la Oficialía Mayor. Las que se han controlado y pone que están todas el el ministerio. ¿Qué se está haciendo? Se está encubriendo a mucha gente", añade.

No obstante, este funcionario reconoce que se vivió una "época muy difícil" por la pandemia donde había que "mandar transporte terrestre" en todo momento para proporcionar ayuda y colaboración a los transportistas y sus asociaciones. "Hay que vivirlo", afirmaba. A pesar de todo ello, considera que la auditoría de la etapa de Ábalos proporcionó una "verdad sesgada" ya que se dice que solo tienen controladas 1,13 millones de mascarillas del total de 13 millones.

A raíz de esta auditoría Óscar Puente cesó a dos altos cargos de Transportes. En una segunda comparecencia en la comisión de investigación del "caso Koldo" rechazó solicitar un nuevo informe interno sobre la etapa de Ábalos. La versión ofrecida en los audios de este funcionario ha sido respaldada por otro empleado público que también ocupó puestos de poder en los últimos años en el ministerio.

"Todo son guerras"

"Si tú ves una irregularidad y te callas y te la comentan ya te están echando la mierda encima. Todos son guerras de mierda", detalla este otro empleado público. Esta es la primera entrega de una serie de informaciones en las que se detallan la situación que están viviendo los empleados del Ministerio de Transportes de Óscar Puente.

José Luis Ábalos y Koldo García, a su llegada al Congreso de los Diputados, en 2019. Rodrigo Jiménez Agencia EFE

LA RAZÓN adelantó hace semanas que más de media docena de vigilantes de seguridad habían denunciado en el canal interno del ministerio accesos no autorizados y sin registro o seguimientos por cámaras a funcionarios y altos cargos. También alertaron sobre reuniones con empresarios que aspiraban a contratos públicos.

El foco de estos empleados se puso en la figura de Belén Villar. Cabe recordar que José Luis Ábalos reclamó al Tribunal Supremo que la citara a declarar en el marco de la investigación del "caso Koldo", en uno de los escritos que fue adelantado en exclusiva por este medio. El motivo de esta solicitud fue la auditoría que realizó. Un informe que ahora con el audio de este ex alto cargo sigue estando de actualidad.